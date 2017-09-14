Пол дня прошло, а никто ничего не пишет
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:30
Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:38
Обговорювати, в принципі, завжди є що))
Мова про те, що незрозуміло, як сприймати отаку реальність?
Що це за Матриця чи хз що.
Он Шмідт досі не пояснить стосовно завгоспа... Який начебто ахент, але приймається усіма сильними світу цього.
Або як розуміти Мар'яну...
Її наявність та діяльність.
Наприклад, якщо не збитий дружнім вогнем, то як???!!! як тоді нуль відповідальності Мар'яні...
Коли інші громадяни реальні терміни за грати отримують за лайк в інеті...
Що це за Матриця така?
Як бути? Коли реал невідомий, а Матриця якусь вже повну чухню тулить.
В кіно хоча б приємну)))
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