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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9621962296239624

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:30

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Пол дня прошло, а никто ничего не пишет :)
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...
_hunter
 
Повідомлень: 8306
З нами з: 22.03.15
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Пол дня прошло, а никто ничего не пишет :)
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...

Обговорювати, в принципі, завжди є що))
Мова про те, що незрозуміло, як сприймати отаку реальність?
Що це за Матриця чи хз що.

Он Шмідт досі не пояснить стосовно завгоспа... Який начебто ахент, але приймається усіма сильними світу цього.

Або як розуміти Мар'яну...
Її наявність та діяльність.
Наприклад, якщо не збитий дружнім вогнем, то як???!!! як тоді нуль відповідальності Мар'яні...
Коли інші громадяни реальні терміни за грати отримують за лайк в інеті...
Що це за Матриця така?
Як бути? Коли реал невідомий, а Матриця якусь вже повну чухню тулить.
В кіно хоча б приємну)))
detroytred
 
Повідомлень: 30001
З нами з: 23.02.09
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  #<1 ... 9621962296239624
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