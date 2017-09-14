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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9621962296239624>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:12

  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:20

  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Справа мабуть не у наявності електрики, а у невизначеності чи ситуації, чи інформації.

Ні партнери не визначилися, що далі.
Ні Україна. Хоча формально та офіційно президент начебто визначив (Зеленський зазначив, що якщо дипломатичний шлях закінчення війни не спрацює, і навіть, якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів.
https://www.unian.ua/politics/yakshcho- ... 37199.html )

Але ж одна справа заявити, а інша реалізувати або хоча б демонструвати серйозні ознаки прямування цим шляхом. Бо це повне переформатування країни на таку війну -- за рахунок власних ресурсів.

Да і що тут можна обговорювати, коли отаке: з (обмеженою, але все ж суттєвою, майже визначальною бойові можливості) допомогою партнерів країна зараз б'ється, щоб не втратити більше, а от "якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Якась паралельна реальність...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:30

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Пол дня прошло, а никто ничего не пишет :)
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:38

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Пол дня прошло, а никто ничего не пишет :)
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...

Обговорювати, в принципі, завжди є що))
Мова про те, що незрозуміло, як сприймати отаку реальність?
Що це за Матриця чи хз що.

Он Шмідт досі не пояснить стосовно завгоспа... Який начебто ахент, але приймається усіма сильними світу цього.

Або як розуміти Мар'яну...
Її наявність та діяльність.
Наприклад, якщо не збитий дружнім вогнем, то як???!!! як тоді нуль відповідальності Мар'яні...
Коли інші громадяни реальні терміни за грати отримують за лайк в інеті...
Що це за Матриця така?
Як бути? Коли реал невідомий, а Матриця якусь вже повну чухню тулить.
В кіно хоча б приємну)))
І головне - зрозумілу: несмачна -- це реальна вівсянка; смачне -- віртуальне вино.
А тут хрєн рєдьки...
Тоді виникає фундаментальне питання: нахіба отак?
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 30 сер, 2024 13:45, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 13:52

  detroytred написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Справа мабуть не у наявності електрики, а у невизначеності чи ситуації, чи інформації.

Ні партнери не визначилися, що далі.
Ні Україна. Хоча формально та офіційно президент начебто визначив (Зеленський зазначив, що якщо дипломатичний шлях закінчення війни не спрацює, і навіть, якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів.
https://www.unian.ua/politics/yakshcho- ... 37199.html )

Але ж одна справа заявити, а інша реалізувати або хоча б демонструвати серйозні ознаки прямування цим шляхом. Бо це повне переформатування країни на таку війну -- за рахунок власних ресурсів.

Да і що тут можна обговорювати, коли отаке: з (обмеженою, але все ж суттєвою, майже визначальною бойові можливості) допомогою партнерів країна зараз б'ється, щоб не втратити більше, а от "якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Якась паралельна реальність...

Вы эти слова всерьёз воспринимаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:07

  ЛАД написав:Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все.
Абсолютно все.
Все можливо. Все.

Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо.
І будь де!
Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:30

Пане Долярчику, Вам мій щирий уклін за тє що Ви боронете Україну і людей.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:32

  ЛАД написав:
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".

Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

А що можна їх сприймати несерйозно?
Зеленський все-таки президент і від нього залежить дуже багато.
А ці слова - це озвучення його планів. Думаю він не бреше і він реально так думає.

Я б з радістю сприймав ці слова несерйозно, нажаль це неможливо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".

Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

А що можна їх сприймати несерйозно?
Зеленський все-таки президент і від нього залежить дуже багато.
А ці слова - це озвучення його планів. Думаю він не бреше і він реально так думає.

Я б з радістю сприймав ці слова несерйозно, нажаль це неможливо.

Це озвучення його рішучості.
Не вірю, що він настільки відірваний від реальності.
Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:54

  Дюрі-бачі написав:Якщо F16 збили свої, то це повний ППЦ.

Буде новий Ф-35
sens
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