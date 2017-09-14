Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все. Абсолютно все. Все можливо. Все.
Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо. І будь де! Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.
Я менше сумніваюсь в інопланетянах. Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного. З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.
барабашов написав:Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
там чувак просто собирает статьи что реально происходит с экономикой рф. Никаких сроков и выводов когда ей придёт триздетс там нет.