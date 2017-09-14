Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все. Абсолютно все. Все можливо. Все.
Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо. І будь де! Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.
Я менше сумніваюсь в інопланетянах. Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного. З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.
барабашов написав:Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
там чувак просто собирает статьи что реально происходит с экономикой рф. Никаких сроков и выводов когда ей придёт триздетс там нет.
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Це озвучення його рішучості. Не вірю, що він настільки відірваний від реальності. Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.
Де ви бачите "відірваність від реальності"? Я такого не бачу. Фраза очевидно вирвана з контексту тому що західні партнери в принципі "здатись" не можуть, на них ніхто не нападав. Напевно малося на увазі припинення допомоги. Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим; б) США припиняли допомогу на пів року і нічого катастрофічного не сталось, тобто досвід є.
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Це озвучення його рішучості. Не вірю, що він настільки відірваний від реальності. Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.
Де ви бачите "відірваність від реальності"? Я такого не бачу. Фраза очевидно вирвана з контексту тому що західні партнери в принципі "здатись" не можуть, на них ніхто не нападав. Напевно малося на увазі припинення допомоги.
Естественно.
Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим; б) США припиняли допомогу на пів року і нічого катастрофічного не сталось, тобто досвід є.
Не очевидно. И не обязательно все, достаточно основные. Со снарядами был сильный голод. Катастрофы, действительно, не произошло. Но при этом остальные не прекращали помощь и бюджетное финансирование продолжалось.