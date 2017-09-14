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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9622962396249625>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:03

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все.
Абсолютно все.
Все можливо. Все.

Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо.
І будь де!
Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.

Я менше сумніваюсь в інопланетянах. :)
Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного.
З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:08

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Там не прогнозируют сроков, когда доллар будет у них хотя бы 200, а отдыхающие по ОАЭ, Ебиптам и Пхукетам снова переместятся на грядки скрепных 6ти соток с картохой и репой в отпускной период, как при царях Мише и Боре?
там чувак просто собирает статьи что реально происходит с экономикой рф. Никаких сроков и выводов когда ей придёт триздетс там нет.

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BA%D ... 0%A0%D0%A4
Можеш місяць читати-перечитувати чи дивитись-передивлятись.
Чесно говорячи сам здивувався наскільки багато відео на цю тему, причому від солідних людей. Чимось мені це нагадало відоме відео про крах долара.

різниця в тому, що Раша таки накриється. а долар - це як карта ляже.

бо про крах долара якраз руські й пишуть :D
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:15

  Дюрі-бачі написав:Якщо F16 збили свої, то це повний ППЦ.

ППЦ, але не повний. Таке буває.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:20

Только что сильно прилетело. И ещё 3. Но очень громко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:30

  ЛАД написав:
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Це озвучення його рішучості.
Не вірю, що він настільки відірваний від реальності.
Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.

Де ви бачите "відірваність від реальності"? Я такого не бачу.
Фраза очевидно вирвана з контексту тому що західні партнери в принципі "здатись" не можуть, на них ніхто не нападав.
Напевно малося на увазі припинення допомоги.
Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим; б) США припиняли допомогу на пів року і нічого катастрофічного не сталось, тобто досвід є.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:39

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

особисто мені
1. нема часу чатити, кінець місяця, роботу треба робити, звіти звітувати і т.п.
2. а те що пишеться швидко треться
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 15:54

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
"якщо західні партнери здадуться, Україна все одно буде битися, щоб витиснути окупантів".
Це озвучення його рішучості.
Не вірю, що він настільки відірваний від реальності.
Казати так він повинен, а ось думати так це зовсім інше.

Де ви бачите "відірваність від реальності"? Я такого не бачу.
Фраза очевидно вирвана з контексту тому що західні партнери в принципі "здатись" не можуть, на них ніхто не нападав.
Напевно малося на увазі припинення допомоги.

Естественно.
Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим; б) США припиняли допомогу на пів року і нічого катастрофічного не сталось, тобто досвід є.

Не очевидно. И не обязательно все, достаточно основные.
Со снарядами был сильный голод. Катастрофы, действительно, не произошло. Но при этом остальные не прекращали помощь и бюджетное финансирование продолжалось.

У нас пишут, вроде, о КАБах (в смысле прилётов).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 16:07

  ЛАД написав:
Але а) усі країни в нуль допомогу не припинять - це очевидно. Зе це розуміє, тому мапіпулює цим;

Не очевидно. И не обязательно все, достаточно основные.

Мені(не тільки мені) очевидно. Зе також.
Може це ви відірвані від реальності?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:27

Re: цікава стаття прр Байдена

Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 17:30

  lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html

Після Генералісімуса Льоні ще було три Генсєка з яких два старці старечні, поки імерія зла не розпалася внаслідок путча і не почала виживати на ножках Буша
flyman
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