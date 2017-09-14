lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.
Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.
Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені. https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html
Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив. Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами). Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все. Абсолютно все. Все можливо. Все.
Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо. І будь де! Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.
Я менше сумніваюсь в інопланетянах. Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного. З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.
Да, ЛАД. Мне нравится, что логика это то, что присуще харьковчанам.
Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего ). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.
Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.
Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.
Какие свои проблемы решал Газпром, осуществляя два майдана?
1. Завершение процесса перевода всех невозвратных многочисленных долгов за поставленный в Украину природный газ в 90-х на счет специально созданного в Украине государственного предприятия "Нафтогаз Украина" и обеспечение их выплаты по графику (в рамках уже нового контракта с Газпромом).
2. Устранение созданной для Газпрома Януковичем угрозы бесспорного признания недействительным нового контракта с Газпромом. Это стало реально в любом международном суде сразу после посадки Тимошенко. Газпрому Тимошенко нужно было сначала освободить и восстановить выплаты долгов по графику, которые Янукович сначала уменьшил, а потом и приостановил, не смотря на полученную им скидку при переговорах с путиным в Харькове. В качестве штрафа за задержку выплату долгов Газпром в наказание решил отжимать Крым с перспективой контроля Черного моря с его перспективными источниками нефти и газа.