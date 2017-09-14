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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9622962396249625

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 73
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
15
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:26

  lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html

Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив.
Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами).
Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:49

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав:Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все.
Абсолютно все.
Все можливо. Все.

Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо.
І будь де!
Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.

Я менше сумніваюсь в інопланетянах. :)
Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного.
З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.

Да, ЛАД. Мне нравится, что логика это то, что присуще харьковчанам.

Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего :D ). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.

Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.

Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.

Какие свои проблемы решал Газпром, осуществляя два майдана?

1. Завершение процесса перевода всех невозвратных многочисленных долгов за поставленный в Украину природный газ в 90-х на счет специально созданного в Украине государственного предприятия "Нафтогаз Украина" и обеспечение их выплаты по графику (в рамках уже нового контракта с Газпромом).

2. Устранение созданной для Газпрома Януковичем угрозы бесспорного признания недействительным нового контракта с Газпромом. Это стало реально в любом международном суде сразу после посадки Тимошенко. Газпрому Тимошенко нужно было сначала освободить и восстановить выплаты долгов по графику, которые Янукович сначала уменьшил, а потом и приостановил, не смотря на полученную им скидку при переговорах с путиным в Харькове. В качестве штрафа за задержку выплату долгов Газпром в наказание решил отжимать Крым с перспективой контроля Черного моря с его перспективными источниками нефти и газа.
buratinyo
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