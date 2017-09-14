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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9622962396249625

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 18:26

  lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html

Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив.
Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами).
Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:00

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Пол дня прошло, а никто ничего не пишет :)
Но, возможно, detroytred ниже прав - особо и писать не о чем...

я например был занят, но и писать не о чем.
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:
у меня по одному из адресов э.э. дали в 15 а вырубили в 18. До этого с 9 утра э.э. тоже не было. Если бы не экофлоу была бы полная печаль.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:18

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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:42

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html

Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив.
Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами).
Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.

кстати - про то, что бидон 6 лярдов по PDA затягивает с целью их превращения в тыкву в конце сентября - не писали, вроде?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:45

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.

Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.

Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені.
https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html

Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив.
Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами).
Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.

кстати - про то, что бидон 6 лярдов по PDA затягивает с целью их превращения в тыкву в конце сентября - не писали, вроде?

в нас тут повно свідків #допомоганедоліта, і #респизло
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:15

І навіть тут Порох винен.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:20

  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

"кухарки" необучаемые, в очередной раз доказано преЗЕдентом...
"хоть поржём"...
грустно блд...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:23

  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".

А що, військові не мають нести відповідальність? Десь в Кореї б розстріляли.
d44
 
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