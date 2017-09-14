lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.
Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.
Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені. https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html
Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив. Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами). Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.
Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.
Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені. https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html
Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив. Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами). Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
кстати - про то, что бидон 6 лярдов по PDA затягивает с целью их превращения в тыкву в конце сентября - не писали, вроде?
lapay написав:Байден, як думає автор, розуміє основну істину про імперський занепад: це тривалий процес, що може тривати десятиліттями, а то й століттями. Ганеш проводить історичні паралелі з Британією, яка почала втрачати свою промислову перевагу ще у XIX столітті, але продовжувала розширювати свою імперію до 1920-х. Навіть після 1945, коли Британія вже була виснажена і у боргах, вона все ще була однією з постійних членів Ради Безпеки ООН.
Росія теж розглядається як імперія на спаді, яка продовжує зберігати свою глобальну роль, хоча лише і у ролі дестабілізуючої сили. Хоча Росія втратила значну частину економічної і демографічної спроможності після краху СРСР. Путінська Росія, незважаючи на економічні труднощі та санкції, продовжує здійснювати вплив на світову політику, зокрема через участь у конфліктах, таких як в Україні та Сирії.
Але навіть коли країна перебуває на шляху спаду своєї відносної могутності, як це зараз відбувається з США, вона може досягти значних результатів. Байден, як президент, який став на чолі країни у віці 78 років, здається, краще за молодших лідерів розуміє цю істину. Його керівництво показує, що, незважаючи на виклики, США все ще мають потенціал для великих досягнень на світовій арені. https://glavcom.ua/columns/yiriibogdano ... 17772.html
Брехня. Байден у зовнішній політиці провалив усе що тільки міг провалити - Афганістан, Україна, Ізраїль. ВСЕ провалив. Тому "країна і перебуває на шляху спаду своєї могутності" бо нею правлять всякі Байдени(і Обами). Нажаль мізки американцям сьогодні промивають напевно не гірше ніж в часи СРСР. Просто промивають їх дуже професійно, а не так топорно як це робили в СРСР.
кстати - про то, что бидон 6 лярдов по PDA затягивает с целью их превращения в тыкву в конце сентября - не писали, вроде?
в нас тут повно свідків #допомоганедоліта, і #респизло
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".
Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".
Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
А що, військові не мають нести відповідальність? Десь в Кореї б розстріляли.