Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".
Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
А що, військові не мають нести відповідальність? Десь в Кореї б розстріляли.
А що, нардепи не мають нести відповідальність за свою брехню ?
А яка відповідальність у Олещука ? Ким це доведено ...
Ти виліз про відповідальність, то розкажи, як Дмитрук втік за кордон, де Баканов ? Як Арестович виїхав ? Уважно послухаю
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".
Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".
Висновки? 1) безмозглій можна все; 2) якщо цінуєш місце, яке займаєш - не критикуй безмозглу!
Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее. — Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...
усиление буссификации не то, что положительного результата не дает, а как бы не отрицательный...
"... мєнтов нє мобілізут" ? Мобілізують ... запит на МО на який йому відповіли що всі ті категорії що були перелічені у перехідних положеннях вносяться в базу оберіг як такі що стоять на обліку. Воно звичайно абсолютно незаконно, бо протирічить купі НПА, але ж таке от є." https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1141226.400
Mimohod написав:Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее. — Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...
Читать про Штирлица сейчас - это надо быть полным инфантилом ... или россиянином ... что зачастую, одно и тоже
Я читал про штирлица в 17 лет ... тошнило уже з первых страниц. Нелогичностью, тупостью, лозунгами и литературной водой