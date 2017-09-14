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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9624962596269627>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:27

  d44 написав:
  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".

А що, військові не мають нести відповідальність? Десь в Кореї б розстріляли.

А що, нардепи не мають нести відповідальність за свою брехню ?

А яка відповідальність у Олещука ? Ким це доведено ...

Ти виліз про відповідальність, то розкажи, як Дмитрук втік за кордон, де Баканов ? Як Арестович виїхав ?
Уважно послухаю
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:31

  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Вибачте, але очевидно через чиюсь помилку сталася гучна подія, за яку хтось має бути покараний. Ми не знаємо, може там ще був ряд помилок і втрат, а цей випадок став останньою краплею, хз.
  pesikot написав: Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла"...

Не впевнена, що це має якесь відношення до його звільнення. Щодо Безмозглої висловилися (і раніше чимало її чмирили за ганебну поведінку) багато інших високопосадовців, але ж їх досі не звільняють.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:33

Це війна. Нерв війни. Не до сантиментів
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:38

  fler написав:
  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Вибачте, але очевидно через чиюсь помилку сталася гучна подія, за яку хтось має бути покараний. Ми не знаємо, може там ще був ряд помилок і втрат, а цей випадок став останньою краплею, хз.
  pesikot написав: Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла"...

Не впевнена, що це має якесь відношення до його звільнення. Щодо Безмозглої висловилися (і раніше чимало її чмирили за ганебну поведінку) багато інших високопосадовців, але ж їх досі не звільняють.

ну так співпало ... вірю ... звичайно ....

вірю ... як в Діда Мороза ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:50

  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла".

Про це йдеться у його дописі в Telegram-каналі, до якого він прикріпив скрін з постом Безуглої, де вона пише, що не бачить "жодного офіційного спростування щодо F-16 від Командування Повітряних сил ЗСУ".


Висновки?
1) безмозглій можна все;
2) якщо цінуєш місце, яке займаєш - не критикуй безмозглу!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:55

Матриця.

І начебто реальність багатьом зрозуміла, але Матриця.

З трьох варіантів (повний реал, повна Матриця, мікст з обох) найгірший -- це мікст.
Чому він обраний? Хз.

Праві, по-своєму, всі...
Але це варіант - лебідь, щука, рак.

А на вагах не просто результат (матчу), а війна на виживання.
І справа не стільки в рівні професіоналізму Зе і Ко.
Якщо б справа була в професіоналізмі, то правильно би впоралися ще його папередники.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:00

  fler написав:
  pesikot написав:Зеленский уволил командующего Воздушных Сил ВСУ Олещука
Этот клоун квартальный не обучаем, в принципе ...

Это закомплексованное чмо

Вибачте, але очевидно через чиюсь помилку сталася гучна подія, за яку хтось має бути покараний. Ми не знаємо, може там ще був ряд помилок і втрат, а цей випадок став останньою краплею, хз.
  pesikot написав: Ранее
"Проситимете вибачення перед усім військом": Олещук розніс Безуглу за підігравання РФ
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначає, що прийде час, коли народний депутат Мар’яна Безугла "проситиме вибачення перед усім військом за те, що накоїла"...

Не впевнена, що це має якесь відношення до його звільнення. Щодо Безмозглої висловилися (і раніше чимало її чмирили за ганебну поведінку) багато інших високопосадовців, але ж їх досі не звільняють.

Не чіпайте Мар'яну "фельдшера",вона не оновила дані в тцк,коли знімуть мандат-все буде Зе.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.
— Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:26

усиление буссификации не то, что положительного результата не дает, а как бы не отрицательный...


"... мєнтов нє мобілізут" ? Мобілізують
...
запит на МО на який йому відповіли що всі ті категорії що були перелічені у перехідних положеннях вносяться в базу оберіг як такі що стоять на обліку. Воно звичайно абсолютно незаконно, бо протирічить купі НПА, але ж таке от є."
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1141226.400
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:28

  Mimohod написав:Штирлиц пошел в кабинет к Холтоффу и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее.
— Неужели у вас нет глаз?! — кричал астроном. — Неужели вы не понимаете, что все кончено?! Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм! Вы все время твердили, что живете во имя нации! Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты, вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить как людям! — Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: — Или убейте меня поскорее здесь...

Читать про Штирлица сейчас - это надо быть полным инфантилом ... или россиянином ... что зачастую, одно и тоже

Я читал про штирлица в 17 лет ... тошнило уже з первых страниц.
Нелогичностью, тупостью, лозунгами и литературной водой
pesikot
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