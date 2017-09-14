*Ми повинні розуміти, що сьогодні вся територія України перебуває під такою загрозою, як Крим чи Запорізька область. Так, у Росії немає ресурсів зараз, щоб захопити всю Україну, але її ціль нікуди не зникне, навіть якщо війна зупиниться через рік або два, чи кілька місяців.
Росіяни все одно будуть збирати ресурси, тому що остаточне вирішення українського питання – це єдиний шлях до відновлення російської держави так, як її уявляють собі росіяни: жодного іншого варіанту, окрім як ліквідації українського народу і держави для них просто не існує. Відтак, як тоді має виглядати українська перемога в таких умовах?
Умовою перемоги є збереження української держави і народу на історичних землях українського народу. Все інше – це додаток до перемоги.
Якою буде ця Україна – багатою чи бідною; чи швидко вона вступить до ЄС (найближчі 10-15 років), чи не швидко (в майбутні 25-30 років); яким буде рівень життя і скільки тут буде людей, і навіть яку територію колишньої УРСР буде контролювати ця держава – це питання другорядні.
Звісно, на мою думку, Україна має відбутися в усій повноті своїх кордонів на 1991 рік. Це ідеальний сценарій. Або хоча б так, як це існувало до 24 лютого 2022 року. Якщо ми після цієї війни скажемо, що український народ залишився тут, на українських землях, а не десь в еміграції – в Польщі, США, Канаді чи країнах Західної Європи – це буде найбільшим досягненням у ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося.
Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все. Абсолютно все. Все можливо. Все.
Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо. І будь де! Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.
Я менше сумніваюсь в інопланетянах. Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного. З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.
Да, ЛАД. Мне нравится, что логика это то, что присуще харьковчанам.
Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего ). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.
Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.
Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.
Какие свои проблемы решал Газпром, осуществляя два майдана?
1. Завершение процесса перевода всех невозвратных многочисленных долгов за поставленный в Украину природный газ в 90-х на счет специально созданного в Украине государственного предприятия "Нафтогаз Украина" и обеспечение их выплаты по графику (в рамках уже нового контракта с Газпромом).
2. Устранение созданной для Газпрома Януковичем угрозы бесспорного признания недействительным нового контракта с Газпромом. Это стало реально в любом международном суде сразу после посадки Тимошенко. Газпрому Тимошенко нужно было сначала освободить и восстановить выплаты долгов по графику, которые Янукович сначала уменьшил, а потом и приостановил, не смотря на полученную им скидку при переговорах с путиным в Харькове. В качестве штрафа за задержку выплату долгов Газпром в наказание решил отжимать Крым с перспективой контроля Черного моря с его перспективными источниками нефти и газа.
усиление буссификации не то, что положительного результата не дает, а как бы не отрицательный...
"... мєнтов нє мобілізут" ? Мобілізують ... запит на МО на який йому відповіли що всі ті категорії що були перелічені у перехідних положеннях вносяться в базу оберіг як такі що стоять на обліку. Воно звичайно абсолютно незаконно, бо протирічить купі НПА, але ж таке от є." https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1141226.400
Фейк? *В Национальную полицию поступили документы на розыск бывшего народного депутата Борислава Березы из-за его уклонения от службы в армии. Об этом сообщает издание "Закон и бизнес". По имеющимся данным, Береза еще в марте этого года выехал из Украины: пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Староказачье". И с тех пор больше не возвращался. До этого он пересекал границу в общей сложности 21 раз за 2,5 года войны.* https://www.unian.net/politics/nacpolic ... 42845.html На фоні цілого ряду бесід Берези з Костенко, Луценко та ін.
📌 ВСУ контролируют 100 населенных пунктов в Курской области. За прследние сутки захватили еще 5 кв.км. Курщины. 📌Герасимова требуют арестовать. 📌 Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере завели на генерала Попова. Его арестовали . 📌 Путин наградил Лукашенко высшей наградой России 📌На 13-й день в Пролетарске Ростовской области таки потушили нефтебазу. Выгорело 70% резервуаров. Тем временем, нефтебаза в Каменске Ростовской области продолжает гореть третий день. 📌 ВСУ хотят ударить по москве, Сочи и городам с заводами с помощью ракет Storm Shadow, — росСМИ . Якобы в список целей входят: ▪️Флот в Новороссийске. ▪️Резиденция путина в Сочи. ▪️Система ПВО в Севастополе. ▪️Оборонные и пороховые заводы. ▪️Штабы от юга россии и до москвы. ▪️Сама москва и Петербург. https://t.me/Crimeanwind/66457