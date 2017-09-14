Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:43

ЛАД написав: detroytred написав: ЛАД написав: Вы эти слова всерьёз воспринимаете? Вы эти слова всерьёз воспринимаете?

Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все.

Абсолютно все.

Все можливо. Все.



Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо.

І будь де!

Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там. Після Майдану та Криму я сприймаю всерйоз все.Абсолютно все.Все можливо. Все.Трохи сумніватися можна лише в інопланетянах. Бо поки їх ніхто не бачив. Все інше, що можуть навіть теоретично зробити люди, повністю можливо.І будь де!Навіть в США... ото після подій з отим Флойдом чи як його там.

Я менше сумніваюсь в інопланетянах.

Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного.

З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю. Я менше сумніваюсь в інопланетянах.Не знаю, чим Вас так здивував Крим. Мені було боляче, прикро, але нічого дивовижного.З Майданом складніше, но тут я просто розумію, що не володію інформацією. До сих пір не розумію, кому це було вигідно і хто організував. Хіба що РФ, але як часто буває, через одне місце. В стихійність, пробачте, не вірю.

Да, ЛАД. Мне нравится, что логика это то, что присуще харьковчанам.Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.Какие свои проблемы решал Газпром, осуществляя два майдана?1. Завершение процесса перевода всех невозвратных многочисленных долгов за поставленный в Украину природный газ в 90-х на счет специально созданного в Украине государственного предприятия "Нафтогаз Украина" и обеспечение их выплаты по графику (в рамках уже нового контракта с Газпромом).2. Устранение созданной для Газпрома Януковичем угрозы бесспорного признания недействительным нового контракта с Газпромом. Это стало реально в любом международном суде сразу после посадки Тимошенко. Газпрому Тимошенко нужно было сначала освободить и восстановить выплаты долгов по графику, которые Янукович сначала уменьшил, а потом и приостановил, не смотря на полученную им скидку при переговорах с путиным в Харькове. В качестве штрафа за задержку выплату долгов Газпром в наказание решил отжимать Крым с перспективой контроля Черного моря с его перспективными источниками нефти и газа.