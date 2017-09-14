Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї. Пздц.. кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту. І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. Можна лише зменшити кількість випадків на умовні 1000 годин нальоту . Але Марʼяна пізда безтолкова розʼяснила всім, угу.. хто ж блядь ще б це зробив, Дякуємо, красуня. (Я давно казав, що ця манда заради хайпу ще буде відсвічувати при кожній резонансній події) Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? В твою совковую жизнь тоже снимали первых лиц за происшествия на самом низшем уровне? Ты плять хоть примерно понимаешь сколько билось (в хлам) в мирное советское время? Если бы всякий раз меняли ком авиацией, их еженедельно бы меняли. Или потери от фрэндли фаер в каком-нибудь Египте (где если ты не знаешь, сов.пилоты воевали) Ну и вообще много где. Ты по одному этому случаю даешь оценку? Ты кто вообще чтоб это делать? Давай уже лучше о «тапили в тисе». Привычно и понятно.
На всякий случай…чтоб не заподозрили в предвзятости я с этим дядькой, Олещуком, по жизни ни разу не пересекался и не мог. В отличии от командующих ПС от летного состава. Он вообще не из авиации. Это наследие, когда почему то Повітряними силами України стали командовать не пилоты , а ПВО. Ну я к тому, что это не мой одногруппник , или сокурсник.Или сват/брат , которых я по дефолту защищаю. Но мне все же непонятно, как можно делать вот так виноватыми. Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..
Збити могли тільки випадково коли і літак і Патріот обрали собі одну і туж ціль в даному випадку це могла бути крилата ракета ну вибухом зачепило літак. В усіх інших випадках є система свій чужий і на літаку і на патріоті.
📌 ВСУ контролируют 100 населенных пунктов в Курской области. За прследние сутки захватили еще 5 кв.км. Курщины. 📌Герасимова требуют арестовать. 📌 Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере завели на генерала Попова. Его арестовали . 📌 Путин наградил Лукашенко высшей наградой России 📌На 13-й день в Пролетарске Ростовской области таки потушили нефтебазу. Выгорело 70% резервуаров. Тем временем, нефтебаза в Каменске Ростовской области продолжает гореть третий день. 📌 ВСУ хотят ударить по москве, Сочи и городам с заводами с помощью ракет Storm Shadow, — росСМИ . Якобы в список целей входят: ▪️Флот в Новороссийске. ▪️Резиденция путина в Сочи. ▪️Система ПВО в Севастополе. ▪️Оборонные и пороховые заводы. ▪️Штабы от юга россии и до москвы. ▪️Сама москва и Петербург. https://t.me/Crimeanwind/66457
Гарні новини це ЗСУ відновили контроль по всім територіям Донецької,Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, ЗСУ взяли під контроль Курську,Белгородську та Брянську області Інші новини фантазуйте все одно що писати.
Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї. Пздц.. кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту. І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. Можна лише зменшити кількість випадків на умовні 1000 годин нальоту . Але Марʼяна пізда безтолкова розʼяснила всім, угу.. хто ж блядь ще б це зробив, Дякуємо, красуня. (Я давно казав, що ця манда заради хайпу ще буде відсвічувати при кожній резонансній події) Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? В твою совковую жизнь тоже снимали первых лиц за происшествия на самом низшем уровне? Ты плять хоть примерно понимаешь сколько билось (в хлам) в мирное советское время? Если бы всякий раз меняли ком авиацией, их еженедельно бы меняли. Или потери от фрэндли фаер в каком-нибудь Египте (где если ты не знаешь, сов.пилоты воевали) Ну и вообще много где. Ты по одному этому случаю даешь оценку? Ты кто вообще чтоб это делать? Давай уже лучше о «тапили в тисе». Привычно и понятно.
На всякий случай…чтоб не заподозрили в предвзятости я с этим дядькой, Олещуком, по жизни ни разу не пересекался и не мог. В отличии от командующих ПС от летного состава. Он вообще не из авиации. Это наследие, когда почему то Повітряними силами України стали командовать не пилоты , а ПВО. Ну я к тому, что это не мой одногруппник , или сокурсник.Или сват/брат , которых я по дефолту защищаю. Но мне все же непонятно, как можно делать вот так виноватыми. Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..
Щодо фельдшера - взагалі не зрозуміло скільки її терпіти і читати як журнальне лайно накшалт бігус чи уп. Щодо Олещука - зняли для партнерів. Якщо необхідно можуть довести до суду і направити підозру але це шоу для партнерів. Щодо дійсного винуватця - чи були шанси на інший результат,чи була помилка пілота в небі або оператора на землі.
sens написав:Щодо фельдшера - взагалі не зрозуміло скільки її терпіти і читати як журнальне лайно накшалт бігус чи уп.
Якщо вийти з Матриці в реал (тобто не обманювати хоча б самого себе фельдшером, а ясно розуміти, що фельдшер є з команди президента і що нарешті решт рішення приймає і робить саме президент, а не фельдшер), то ситуація неприємна... Бо фельдшер голосить ще й про ГК і його дії.
Імхо. Проблема в тому, що партнери різні і наші управлінці тяготіють, скажімо так - кожен до свого партнера.
sens написав:Щодо фельдшера - взагалі не зрозуміло скільки її терпіти і читати як журнальне лайно накшалт бігус чи уп.
Якщо вийти з Матриці в реал (тобто не обманювати хоча б самого себе фельдшером, а ясно розуміти, що фельдшер є з команди президента і що нарешті решт рішення приймає і робить саме президент, а не фельдшер), то ситуація неприємна... Бо фельдшер голосить ще й про ГК і його дії.
Імхо. Проблема в тому, що партнери різні і наші управлінці тяготіють, скажімо так - кожен до свого партнера.
не в захист безмозглої(і вона далеко не фельдшер), але наприклад у штатах сама страшна штука це сенатська комісія, яка може поставити раком кого завгодно. Це коли народ через своїх обранців контролює найнятий менеджмент по управлінню країною. Чому у нас дії депутата, який макає в лайно управлінців, з яких роблять кумирів,замість того, щоб відноситися як до виконавців, викликає так обурення?
sens написав:Щодо фельдшера - взагалі не зрозуміло скільки її терпіти і читати як журнальне лайно накшалт бігус чи уп.
Якщо вийти з Матриці в реал (тобто не обманювати хоча б самого себе фельдшером, а ясно розуміти, що фельдшер є з команди президента і що нарешті решт рішення приймає і робить саме президент, а не фельдшер), то ситуація неприємна... Бо фельдшер голосить ще й про ГК і його дії.
Імхо. Проблема в тому, що партнери різні і наші управлінці тяготіють, скажімо так - кожен до свого партнера.
не в захист безмозглої(і вона далеко не фельдшер), але наприклад у штатах сама страшна штука це сенатська комісія, яка може поставити раком кого завгодно. Це коли народ через своїх обранців контролює найнятий менеджмент по управлінню країною. Чому у нас дії депутата, який макає в лайно управлінців, з яких роблять кумирів,замість того, щоб відноситися як до виконавців, викликає так обурення?
Приєднуюся до питання! Бо я не знаю. Може форумчани поділяться своїм баченням стосовно цього питання взагалі.