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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9627962896299630>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:10

ВПО

Тільки в Києві майже 0,8 млн переселенців.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:24

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:25

  buratinyo написав:Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего :D ). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.

Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.

Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.

Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. Майдан 2004-го був точкою біфуркації, коли остаточно вирішився напрямок розвитку України і її народу на самостійне існування, замість поступової росіянізації з подальшим кінцевим поглинанням "русским миром". Майдан 2004 року я спочатку побачив взагалі уві сні, десь за пару місяців до виборів, і це було для мене новим дивним явищем, бо я не приймав участі до цього ні в яких подібних масових движах. Спираючись на це сновидіння, в одній з розмов про визначене владою і олігархами майбутнє, що підтасують і Янукович стане президентом, я чітко висловився, ось побачите, станеться революція і президентом стане Ющенко. Взагалі я прихильник наукового підходу, цікавлюсь фізикою, квантовою механікою, тому сновидіння могло бути випадковим співпадінням.
Для російської влади майдан 2004 року явно став раптовим неочікуваним явищем, тому і пройшов для України безкровно і без втрат. Але росіяни зробили висновки і розробили конкретні плани на випадок повторення цього явища в майбутньому.
Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів. Але російський негативний вплив тільки зростав, витрачаючи величезні кошти росія активно впливала на внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, врешті добившись приходу до влади партії регіонів і зміни Януковичем політичного вектору, що призвело до вже закономірної внутрішньої реакції українського суспільства у вигляді майдану 2013-го. Він міг би пройти без втрат як і в 2004, та росія розпочала силове захоплення України, згідно підготовлених планів.
Востаннє редагувалось olmyb в Суб 31 сер, 2024 09:37, всього редагувалось 1 раз.
olmyb
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:28

  sens написав:Хіба що додати невід'ємне - війна , велика кількість мобілізованих, закриття владою очей на порушення прав людини,і трошки відсутність світла і "мертвий" "білий" "малий" бізнес .
если б в 2013 чивокуня попросил путина напасть, и путин широкомасштабно напал, до сих пор бы президентом. Выборы в военное время запрещены. А всех кто против всегда можно отправить в окоп. Причина широкомасштабной войны 2022 - в том что в 2014-2021 нас не приняли в ЕС и НАТО. В итоге всё вернулось на "позиции 2013" только с широкомасштабной и другим президентом.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:46

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Може форумчани поділяться своїм баченням стосовно цього питання взагалі.
это борьба 2х систем, диктатуры при которой чиновник неприкосновенная корова, снять или критиковать его может только диктатор и демократической, в которую играет Безуглая. Опыта и знаний маловато, выходит коряво, выводы иногда из пальца зато не сцыт. Смелая как Жанна Д"арк.

Многие депутаты могли бы делать то же самое, поскольку кто-то должен контролировать чиновников, но сцут.

Безуглой бы это делать системно, обязательно привлекая экспертов. Но проблема та же, в основном все сцут критиковать начальство, потом придёт повестка, сына выгонят из вуза, сожгут авто. В общем мы сейчас где-то в 2013году когда общество было настроено против чивокуни, но открыто протестовать ещё боялись. Чивокуня это понимал и как мог затягивал гайки.

Виталий, а вы точно управляли коллективом? Хоть малым даже... Безуглая классический пример некрасивой подруги. Ты никогда от неё не избавишься именно потому что на её фоне Богиня ))) Корниенко - второй пример болванчика который будет подписывать распоряжения и нести за них ответственность. Это ж не глава рады не выпустил, это его зам )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:57

  Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. Можна лише зменшити кількість випадків на умовні 1000 годин нальоту . Але Марʼяна пізда безтолкова розʼяснила всім, угу.. хто ж блядь ще б це зробив, Дякуємо, красуня.
(Я давно казав, що ця манда заради хайпу ще буде відсвічувати при кожній резонансній події)
Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? В твою совковую жизнь тоже снимали первых лиц за происшествия на самом низшем уровне?
Ты плять хоть примерно понимаешь сколько билось (в хлам) в мирное советское время? Если бы всякий раз меняли ком авиацией, их еженедельно бы меняли. Или потери от фрэндли фаер в каком-нибудь Египте (где если ты не знаешь, сов.пилоты воевали)
Ну и вообще много где.
Ты по одному этому случаю даешь оценку? Ты кто вообще чтоб это делать?
Давай уже лучше о «тапили в тисе». Привычно и понятно.

На всякий случай…чтоб не заподозрили в предвзятости я с этим дядькой, Олещуком, по жизни ни разу не пересекался и не мог. В отличии от командующих ПС от летного состава. Он вообще не из авиации. Это наследие, когда почему то Повітряними силами України стали командовать не пилоты , а ПВО.
Ну я к тому, что это не мой одногруппник , или сокурсник.Или сват/брат , которых я по дефолту защищаю. Но мне все же непонятно, как можно делать вот так виноватыми.
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

+++
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:00

  d44 написав:
  detroytred написав:
  sens написав:Щодо фельдшера - взагалі не зрозуміло скільки її терпіти і читати як журнальне лайно накшалт бігус чи уп.

Якщо вийти з Матриці в реал (тобто не обманювати хоча б самого себе фельдшером, а ясно розуміти, що фельдшер є з команди президента і що нарешті решт рішення приймає і робить саме президент, а не фельдшер), то ситуація неприємна...
Бо фельдшер голосить ще й про ГК і його дії.

Імхо. Проблема в тому, що партнери різні і наші управлінці тяготіють, скажімо так - кожен до свого партнера.
не в захист безмозглої(і вона далеко не фельдшер), але наприклад у штатах сама страшна штука це сенатська комісія, яка може поставити раком кого завгодно. Це коли народ через своїх обранців контролює найнятий менеджмент по управлінню країною. Чому у нас дії депутата, який макає в лайно управлінців, з яких роблять кумирів,замість того, щоб відноситися як до виконавців, викликає так обурення?

тому що тяжке колоніальне минуле, іншими словами, гомосовєтікуси або просто совки + #чєстьмундіра
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:Странно: в стране что, НА СТОЛЬКО плохо со светом? :shock:

Насколько "настолько"?

Ще і полезніє ідіоти пи*дять з кожної праски пра импорт ЭЭ у Эвропу, агенти ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:06

Мар"яна - так тримати, я з тобою!

  stm написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Може форумчани поділяться своїм баченням стосовно цього питання взагалі.
это борьба 2х систем, диктатуры при которой чиновник неприкосновенная корова, снять или критиковать его может только диктатор и демократической, в которую играет Безуглая. Опыта и знаний маловато, выходит коряво, выводы иногда из пальца зато не сцыт. Смелая как Жанна Д"арк.

Многие депутаты могли бы делать то же самое, поскольку кто-то должен контролировать чиновников, но сцут.

Безуглой бы это делать системно, обязательно привлекая экспертов. Но проблема та же, в основном все сцут критиковать начальство, потом придёт повестка, сына выгонят из вуза, сожгут авто. В общем мы сейчас где-то в 2013году когда общество было настроено против чивокуни, но открыто протестовать ещё боялись. Чивокуня это понимал и как мог затягивал гайки.

Виталий, а вы точно управляли коллективом? Хоть малым даже... Безуглая классический пример некрасивой подруги. Ты никогда от неё не избавишься именно потому что на её фоне Богиня ))) Корниенко - второй пример болванчика который будет подписывать распоряжения и нести за них ответственность. Это ж не глава рады не выпустил, это его зам )))

Якими тут слова Мар"яну не називали, і на "ф", і на "пі" (не "ха" ще не було), і на "Жа", тут ще підійшла стм і "нєкрасіва подруга", а "красівий друга" це хто, д.Ватсон?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:09

як щодо лідєра бєспілотних Успіхів?
flyman
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