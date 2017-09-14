Додано: Суб 31 сер, 2024 09:25

buratinyo написав: Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего ). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.



Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.



Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.

Касательно майданов и всяких прочих типа революций в отдельно взятом государстве. Всегда есть так называемое поле сил, которые оказывают влияние на события. С одной стороны силы хотят, финансируют, участвуют в майдане. А с другой стороны силы действующей власти, в руках которой все государственные ресурсы и инструменты для поддержания какого никакого, но порядка. При отсутствии в стране полного разлада экономики в течении пяти-десяти лет подряд государственные ресурсы (милиция со стукачами, полиция, СБУ, ВСУ, ГНИ и т.д.) достаточны чтобы с лихвой пресечь любой майдан на корню. К 2004 году был мощнейший рост украинской экономики (благодаря экономической экспорто-ориентированной политике), а к 2013 году рост снова возобновился (не буду поднимать тему газа, поэтому скажу - хз точно из-за чего). Государственные структуры были к этим годам работоспособны и обеспечены ресурсами.Из вышеизложенного следует, что наши оба майдана это проекты не украинских резидентов. Украинские резиденты, даже объединившись, просто бы не справились с такими проектами. Силенки не те по сравнению с государственными. Значит мы столкнулись с внешней по отношению к Украине силой, которая способна на умелые манипуляции массовым сознанием, имеет достаточно ресурсов - финансовых, человеческих, в том числе высококвалифицированных управленцев, способных составить и реализовать сложный план, который не каждый способен раскрыть.Мой ответ однозначен - это Газпром является той самой внешней силой.

Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. Майдан 2004-го був точкою біфуркації, коли остаточно вирішився напрямок розвитку України і її народу на самостійне існування, замість поступової росіянізації з подальшим кінцевим поглинанням "русским миром". Майдан 2004 року я спочатку побачив взагалі уві сні, десь за пару місяців до виборів, і це було для мене новим дивним явищем, бо я не приймав участі до цього ні в яких подібних масових движах. Спираючись на це сновидіння, в одній з розмов про визначене владою і олігархами майбутнє, що підтасують і Янукович стане президентом, я чітко висловився, ось побачите, станеться революція і президентом стане Ющенко. Взагалі я прихильник наукового підходу, цікавлюсь фізикою, квантовою механікою, тому сновидіння могло бути випадковим співпадінням.Для російської влади майдан 2004 року явно став раптовим неочікуваним явищем, тому і пройшов для України безкровно і без втрат. Але росіяни зробили висновки і розробили конкретні плани на випадок повторення цього явища в майбутньому.Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів. Але російський негативний вплив тільки зростав, витрачаючи величезні кошти росія активно впливала на внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, врешті добившись приходу до влади партії регіонів і зміни Януковичем політичного вектору, що призвело до вже закономірної внутрішньої реакції українського суспільства у вигляді майдану 2013-го. Він міг би пройти без втрат як і в 2004, та росія розпочала силове захоплення України, згідно підготовлених планів.