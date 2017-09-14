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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:13
Ukrainian написав: Hotab написав:
Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. Можна лише зменшити кількість випадків на умовні 1000 годин нальоту . Але Марʼяна пізда безтолкова розʼяснила всім, угу.. хто ж блядь ще б це зробив, Дякуємо, красуня.
(Я давно казав, що ця манда заради хайпу ще буде відсвічувати при кожній резонансній події)
Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? В твою совковую жизнь тоже снимали первых лиц за происшествия на самом низшем уровне?
Ты плять хоть примерно понимаешь сколько билось (в хлам) в мирное советское время? Если бы всякий раз меняли ком авиацией, их еженедельно бы меняли. Или потери от фрэндли фаер в каком-нибудь Египте (где если ты не знаешь, сов.пилоты воевали)
Ну и вообще много где.
Ты по одному этому случаю даешь оценку? Ты кто вообще чтоб это делать?
Давай уже лучше о «тапили в тисе». Привычно и понятно.
На всякий случай…чтоб не заподозрили в предвзятости я с этим дядькой, Олещуком, по жизни ни разу не пересекался и не мог. В отличии от командующих ПС от летного состава. Он вообще не из авиации. Это наследие, когда почему то Повітряними силами України стали командовать не пилоты , а ПВО.
Ну я к тому, что это не мой одногруппник , или сокурсник.Или сват/брат , которых я по дефолту защищаю. Но мне все же непонятно, как можно делать вот так виноватыми.
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..
Збити могли тільки випадково коли і літак і Патріот обрали собі одну і туж ціль в даному випадку це могла бути крилата ракета ну вибухом зачепило літак.
В усіх інших випадках є система свій чужий і на літаку і на патріоті.
Вірніше , має бути,
і як оператор рлс скажу вам що воно практичьно автоматичьно працює,
или не скомутировали или человеческий про*об
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:22
stm написав:
.. Безуглая классический пример некрасивой подруги.
ну может на вашем фоне... впервые среди украинских политиков очень красивая женщина имхо с живым выразительным лицом.
stm написав:
Виталий, а вы точно управляли коллективом?
толсто напрашиваетесь в мой коллектив? я подумаю. Если пытаетесь взять меня на слабо это не мой уровень, вам лучше к хотабу. Он на слабо готов хоть путину шею скрутить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 31 сер, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:25
Wirująświatła написав: stm написав:
.. Безуглая классический пример некрасивой подруги.
ну может на вашем фоне... очень красивая женщина имхо с выразительным лицом.
И защитная реакция у вас смешная. На моём фоне вы проигрываете внимание окружающих. Ну ничего, проигрывать вам не привыкать, вызвать жалость лидеру - невозможно, а вы чересчур часто пользуетесь этим приёмом )
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:27
Wirująświatła написав: stm написав:
.. Безуглая классический пример некрасивой подруги.
ну может на вашем фоне... впервые среди украинских политиков очень красивая женщина имхо с живым выразительным лицом.
stm написав:
Виталий, а вы точно управляли коллективом?
толсто напрашиваетесь в мой коллектив? я подумаю. А на слабо берите хотаба, это давно не мой уровень.
на фоні флер кукусік стільки не вип"є
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:33
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:34
stm написав:
На моём фоне вы проигрываете внимание окружающих. Ну ничего, проигрывать вам не привыкать,
я ж не порнозвезда как некоторые, внимание окружающих мне нафиг не нужно.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:35
flyman написав:
як щодо лідєра бєспілотних Успіхів?
ИМХО. Последние ставки главкома Сырского показанные мельком я увидела боевых мужиков с опытом, а не теоретиков. Реальный штаб НАТО без возможностей по тех.обеспечению НАТО, к сожалению. По ЕС, стачивать нашу армию десятилетиями боясь ядерки, не приведёт к безядерке. Количество старперов во власти в оркостане и населения с криками похвалы радующегося пока что резиновому Сармату ни к чему хорошему мир не приведёт...
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