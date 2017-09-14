Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:45
stm написав: flyman написав:
стільки слів і жодного відносно сабжа
Назовите кого вы имеете ввиду? Должность, ФИО. Конкретно беспилотные у нас в норме, если будут поставки комплектующих.
явки, паролі ... напишіть в приват Успіху, який начальство має знати в ліцо
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flyman
в Суб 31 сер, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:46
Wirująświatła впервые среди украинских политиков очень красивая женщина имхо с живым выразительным лицом.
Тебе срочно надо «передергнуть» . Найти женщину не предлагаю, это не для аутистов. Барышни ж они не о 20 часах мужика на форуме и в телеге. Никакая такого не выдержит.
Но чтоб твой мозг сумел сепарировать ее слова и ее пистак- тебе надо слить отстой многолетний. Тогда ты сможешь адекватно оценить ее.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:47
stm написав:
я увидела боевых мужиков с опытом,
военные вас наконец-то пригласили в сауну?
Wirująświatła
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:52
buratinyo написав: detroytred написав:
Для перемоги потім Портніков називав три умови: професіоналізм, єдність і третє (вже забув).
Мабуть третє це необхідність знати причину війни, щоб легше було знайти зрадників та покарати їх.
Усе летить шкереберть з 2019 року через ...
Schmit
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:52
flyman написав: stm написав: flyman написав:
стільки слів і жодного відносно сабжа
Назовите кого вы имеете ввиду? Должность, ФИО. Конкретно беспилотные у нас в норме, если будут поставки комплектующих.
явки, паролі ... напишіть в приват Успіху, який начальство має знати в ліцо
Кто вам сказал такую глупость? Успих должен знать в лицо только непосредственного руководителя. И ФИО, должность кто над ним.
stm
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:02
Wirująświatła написав: stm написав:
я увидела боевых мужиков с опытом,
военные вас наконец-то пригласили в сауну?
Зависть к отъему мужского внимания? Ничего, переживете. Вы не во вкусе гетеро )))
stm
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:04
боевой лётчик снова стучит на форумчан
шоб все понимали какая цена этого стукача
Wirująświatła
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:12
Wirująświatła написав:
боевой лётчик снова стучит на форумчан
шоб все понимали какая цена этого стукача
«стукач» - это наверное что-то из тайного?? Инсайд какой-то? Что-то из зоновского? Типа никто не знает, но ангелочек узнал по своим анальным аналам?
Или все же это открытое сообщение, которое могут все прочитать? Аналгель запутывает.
Так а цену мне то кто устанавливает?? Кто ты, мамина черешня?? Обычная домашняя куйня не вылезающая из 300 тг аналов? С закрытой личкой? Не готовая ни к чему кроме писать тут?
Hotab
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:30
Wirująświatła написав: flyman написав:
стільки слів і жодного відносно сабжа
косолапая попытка связать между собой десяток слов.
Для их уровня нужно спуститься к плинтусу, а потому ещё на минус 50 метров навоза - там у них уровень))
Безуглая, в последнее время - мододец
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:43
Бетон написав: Wirująświatła написав: flyman написав:
стільки слів і жодного відносно сабжа
косолапая попытка связать между собой десяток слов.
Для их уровня нужно спуститься к плинтусу, а потому ещё на минус 50 метров навоза - там у них уровень))
Безуглая, в последнее время - мододец
Безуглая имеет доступ к документам Топ сикрет, это накладывает обязательства определенные. Но она выразительна не только лицом, но и публичным Фейсбуком. )))
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stm
в Суб 31 сер, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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