Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 11:44
Додано: Суб 31 сер, 2024 11:59
Я бы не опускался до обсуждения внешности.
У неё есть стержень. Больше его там нет ни у кого. Переть против огромной системы
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:01
Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:04
Какой системы? Она оттеняет и выводит из под удара политическое руководство и заводит под удар военное. Это подло, низко и не законно, что более неприятно. Но, полит руководство стержень защищает иначе бы по голосованию она вылетела из совета безопасности, но вот незадача кворум не собрался... Отсюда и название некрасивая подруга )
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:17
Военные выполняют ровно то, что им поручено политиками. Что за совковая логика, выгораживать какое-то там руководство.
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20
Бетон, актер может быть Президентом в любой стране. Но Вам не нравится актер, но нравится его актриса. Откуда у неё данные? Если документы с грифом, то какая законодательная ответственность? Она же её избегает не в первый раз. Т.е. на ставке сидит человек с доступом к документам с грифом и публичным Фейсбуком. Я понимаю, что Вас это не смущает так бывает с людьми которые не умеют распоряжаться знаниями, а умеют долго рассказывать как их обманули потом )
Востаннє редагувалось stm в Суб 31 сер, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Начальником штабу безпілотних систем призначили Романа Гладкого: у мережі розгорівся скандал
На посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили капітана першого рангу Романа Гладкого, підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Про це повідомили на аналітичному порталі Deep State.
У Deep State нагадали про скандальне минуле Гладкого. За даними порталу, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський нібито був проти того, щоб Гладкого призначали на посаду очільника штабу. Річ у тім, що дружина Гладкого є громадянкою Росії, а його донька представляла країну-агресора на спортивних змаганнях.
Відомий український волонтер Сергій Стерненко обурений зазначеним кадровим призначенням. На його думку, Гладкий може зруйнувати Сили безпілотних систем зсередини, а також додав, що нині в нашій країні саботують створення СБС.
“Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема”, – написав Стерненко.
У командуванні ЗСУ прокоментували скандал та зазначили, що Гладкий має великий досвід та після початку війни з Росією виконував завдання на різних напрямках.
“За наявною інформацією Упродовж 2018 – 2019 років Капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”, – йдеться у повідомленні.
Стерненко відреагував на відповідь пресслужби. Він наголосив на тому, що у ЗСУ не прокоментували скандал щодо родини Гладкого і з сарказмом припустив, хто може зайняти керівну посаду СБС.
“Наявність російського громадянства у дружини начштабу Сил безпілотних систем Гладкого це не проблема. Виступи його доньки за ЦСКА РФ теж в межах норми. Думаю, не варто соромитись, і можна зразу командувачем призначити Содоля. А на заступники — Бужанського або Киву. Вони теж десь колись проходили якусь службу. А, у нас же ще спєцназ Євгеній Шевченко є! Його треба зразу космічним флотом командувати”, – написав волонтер.
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