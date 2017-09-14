Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20

Начальником штабу безпілотних систем призначили Романа Гладкого: у мережі розгорівся скандал



На посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили капітана першого рангу Романа Гладкого, підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Про це повідомили на аналітичному порталі Deep State.



У Deep State нагадали про скандальне минуле Гладкого. За даними порталу, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський нібито був проти того, щоб Гладкого призначали на посаду очільника штабу. Річ у тім, що дружина Гладкого є громадянкою Росії, а його донька представляла країну-агресора на спортивних змаганнях.



Відомий український волонтер Сергій Стерненко обурений зазначеним кадровим призначенням. На його думку, Гладкий може зруйнувати Сили безпілотних систем зсередини, а також додав, що нині в нашій країні саботують створення СБС.



“Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема”, – написав Стерненко.



У командуванні ЗСУ прокоментували скандал та зазначили, що Гладкий має великий досвід та після початку війни з Росією виконував завдання на різних напрямках.



“За наявною інформацією Упродовж 2018 – 2019 років Капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”, – йдеться у повідомленні.



Стерненко відреагував на відповідь пресслужби. Він наголосив на тому, що у ЗСУ не прокоментували скандал щодо родини Гладкого і з сарказмом припустив, хто може зайняти керівну посаду СБС.



“Наявність російського громадянства у дружини начштабу Сил безпілотних систем Гладкого це не проблема. Виступи його доньки за ЦСКА РФ теж в межах норми. Думаю, не варто соромитись, і можна зразу командувачем призначити Содоля. А на заступники — Бужанського або Киву. Вони теж десь колись проходили якусь службу. А, у нас же ще спєцназ Євгеній Шевченко є! Його треба зразу космічним флотом командувати”, – написав волонтер.