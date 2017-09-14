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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9630963196329633>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:55

  flyman написав:Санта-Барбара, Просто Марія, Рабиня Ізаура, Свати ... Вам що більше до вподоби?

Но-но-но)))
Санту бачив декілька серій; Марію та Ізауру повністю; Сватів не більше 5-ти серій.
Там є логіка...
Хоч якась!

Що малює Луценко - її не має.

Стосовно ж самого реалу -- поки ніхто чітко навіть не заікається, хто з ким і чого...
Тільки трохи в анархіста проскакує. І то він голосить постійно, що жити спокійно хоче.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:58

Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  stm написав:Безуглая имеет доступ к документам Топ сикрет, это накладывает обязательства определенные. Но она выразительна не только лицом, но и публичным Фейсбуком. )))

Я бы не опускался до обсуждения внешности.
У неё есть стержень. Больше его там нет ни у кого. Переть против огромной системы
Не смішіть. Блазень від ОП, яку ОП прикриває, яке вже тут проти системи. Говномет з доступом до інформації, що ловить хайп як кончений блогер, по сумісництву працюючи проти тих, хто якимось чином не вигідний ОП. Але в більшості випадків всі дії якраз проти інтересів країни
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:19

  Faceless написав:
Бетон написав:
  stm написав:Безуглая имеет доступ к документам Топ сикрет, это накладывает обязательства определенные. Но она выразительна не только лицом, но и публичным Фейсбуком. )))

Я бы не опускался до обсуждения внешности.
У неё есть стержень. Больше его там нет ни у кого. Переть против огромной системы
Не смішіть. Блазень від ОП, яку ОП прикриває, яке вже тут проти системи. Говномет з доступом до інформації, що ловить хайп як кончений блогер, по сумісництву працюючи проти тих, хто якимось чином не вигідний ОП. Але в більшості випадків всі дії якраз проти інтересів країни

А якщо конкретно?
Що конкретно Мар'яна зробила отакого впрямь нетакого, щоб були отакі узагальнення?

Таємниць вона не відкриває. Жодної.
Все те, що від неї, це секрети Полішенеля.
Виносить їх на загал? Да, це можна розглядати з точки зору занадтого. Можна. Але наслідки легко компенсуються прямими поясненнями самих же осіб, проти яких цей розголос направлений. А також експертів. Пояснили, закрили питання. Або почали роботу над зменшенням недоліків. Все.
Саме так, як зранку показав d44.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:31

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............

Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.

Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов

Так бывает очень часто.
Скорее даже - обычно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:45

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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:47

  olmyb написав:
Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів. Але російський негативний вплив тільки зростав, витрачаючи величезні кошти росія активно впливала на внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, врешті добившись приходу до влади партії регіонів і зміни Януковичем політичного вектору, що призвело до вже закономірної внутрішньої реакції українського суспільства у вигляді майдану 2013-го.

Євромайдан починали сили повязані з партією регіонів. З чернівецької області перших дітей з прапором євросоюзу возив фірташ. Янукович вектор не міняв він хотів віддатись європі тільки за більші гроші. :lol: але харош про злочинну владу при якій нам кротам на валютний вклад давали 13 процентів. Бог з ними, з убогими. І євромайданом , шо сталось то сталось. Кажуть там злочинна влада вбила 100 чоловік.
краще поговорим про золото й валютні резерви...
можно для дилетантів розказати структуру тих резервів і для чого вони потрібні?
Чи тратим ми зараз золото допустим на закупку безпілотників?
Під який процент українській державі зичить гроші мвф? Під який процент українська держава кладе на депозити які входять в структуру звр? Під який процент державні банки роблять запозичення в населення?
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Я бы не опускался до обсуждения внешности.
У неё есть стержень. Больше его там нет ни у кого. Переть против огромной системы
Не смішіть. Блазень від ОП, яку ОП прикриває, яке вже тут проти системи. Говномет з доступом до інформації, що ловить хайп як кончений блогер, по сумісництву працюючи проти тих, хто якимось чином не вигідний ОП. Але в більшості випадків всі дії якраз проти інтересів країни

А якщо конкретно?
Що конкретно Мар'яна зробила отакого впрямь нетакого, щоб були отакі узагальнення?

Таємниць вона не відкриває. Жодної.
Все те, що від неї, це секрети Полішенеля.
Виносить їх на загал? Да, це можна розглядати з точки зору занадтого. Можна. Але наслідки легко компенсуються прямими поясненнями самих же осіб, проти яких цей розголос направлений. А також експертів. Пояснили, закрили питання. Або почали роботу над зменшенням недоліків. Все.
Саме так, як зранку показав d44.
Почніть краще оцінку цієї особи з її законопроєкта, що дозволяв би командирам страчувати підлеглих
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:14

  olmyb написав:Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів.

Все так, але на виборах 2010 Ющенко набрав всього 5%!
Хто винен? Москалі звичайно. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:23

А могли б ми стати в цьому напрямку №1 у світі!!!

Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻

А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...
Та де там🤷
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:24

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............

Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.

Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов

Ні. Майдани перемогли. Обидва.
Ваша проблема - ваші очікування.
Майдани(самі по собі) краще життя не принесуть! Інакше ми б робили майдани кожен день і жили б краще ніж в Америці.
Майдан - це можливість зміни влади і вони цього досягли. Нажаль в 2010 і в 2019 відбулись такі собі "антимайдани", на яких розчаровані люди проголосували за зека і за клоуна і усі досягнення Майданів пішли на смарку.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 31 сер, 2024 14:25, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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