RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9630963196329633

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:25

  Banderlog написав:
  olmyb написав:
Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів. Але російський негативний вплив тільки зростав, витрачаючи величезні кошти росія активно впливала на внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, врешті добившись приходу до влади партії регіонів і зміни Януковичем політичного вектору, що призвело до вже закономірної внутрішньої реакції українського суспільства у вигляді майдану 2013-го.

Євромайдан починали сили повязані з партією регіонів. З чернівецької області перших дітей з прапором євросоюзу возив фірташ. Янукович вектор не міняв він хотів віддатись європі тільки за більші гроші. :lol: але харош про злочинну владу при якій нам кротам на валютний вклад давали 13 процентів. Бог з ними, з убогими. І євромайданом , шо сталось то сталось. Кажуть там злочинна влада вбила 100 чоловік.
краще поговорим про золото й валютні резерви...
можно для дилетантів розказати структуру тих резервів і для чого вони потрібні?
Чи тратим ми зараз золото допустим на закупку безпілотників?
Під який процент українській державі зичить гроші мвф? Під який процент українська держава кладе на депозити які входять в структуру звр? Під який процент державні банки роблять запозичення в населення?

якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури" так званих ЗВР, можливо там TON токени телеграми, але парижський клуб в Парижі не бере?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36177
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:27

  Успіх написав:Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻

А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...
Та де там🤷

роблять по морськокотичному? але ж на Марсі моря нема, лише канали
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36177
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:18

  flyman написав:якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури"

В пана можуть бути питання. :lol: і заодно до вас- гугл не забанив? ) може глянете звр україни скажімо на липень 2024?)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:20

  Banderlog написав:
  flyman написав:якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури"

В пана можуть бути питання. :lol: і заодно до вас- гугл не забанив? ) може глянете звр україни скажімо на липень 2024?)

ой, та можна написати там і золото Полуботька, та сотні мільяйрдів репарацій і шо то вам дасть, думаєте помародьорити?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36177
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:26

  Бетон написав:Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі.
Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення

Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП

БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського

А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:28

  stm написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Може форумчани поділяться своїм баченням стосовно цього питання взагалі.
это борьба 2х систем, диктатуры при которой чиновник неприкосновенная корова, снять или критиковать его может только диктатор и демократической, в которую играет Безуглая. Опыта и знаний маловато, выходит коряво, выводы иногда из пальца зато не сцыт. Смелая как Жанна Д"арк.

Многие депутаты могли бы делать то же самое, поскольку кто-то должен контролировать чиновников, но сцут.

Безуглой бы это делать системно, обязательно привлекая экспертов. Но проблема та же, в основном все сцут критиковать начальство, потом придёт повестка, сына выгонят из вуза, сожгут авто. В общем мы сейчас где-то в 2013году когда общество было настроено против чивокуни, но открыто протестовать ещё боялись. Чивокуня это понимал и как мог затягивал гайки.

Виталий, а вы точно управляли коллективом? Хоть малым даже...

Да ничем он не управлял, одни фанатазии

  stm написав:Безуглая классический пример некрасивой подруги. Ты никогда от неё не избавишься именно потому что на её фоне Богиня )))

Ничуть не сомневаюсь, что вы - Богиня ))

Но в игре в красавицу и некрасивую подругу, главное, не быть, по факту, той самой некрасивой подругой )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10186
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:49

  Faceless написав:Почніть краще оцінку цієї особи з її законопроєкта, що дозволяв би командирам страчувати підлеглих

Я не думаю, що це сама Безугла почухала репу та й вирішила "а не зменшити чи обмеження по застосуванню зброї командирами в бойових умовах". Мабуть до неї самі оті деякі командири зверталися з таким проханням.

В законопроекті мова не про дозвіл командирам страчувати підлеглих, а про саме зменшення обмеження застосування зброї командиром (начальником) в бойовій обстановці, якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення --- прибравши уточнення "при цьому не заподіючи смерті військовослужбовцю".

Є різниця. Величезна різниця між прибрати пряме обмеження і прямо розширити права наданням дозволу.
Тобто, в принципі, за великим рахунком таке нововведення було, м'яко кажучи, половинчастим.
Воно не надавало дозвілу, але знімало пряме обмеження.
detroytred
 
Повідомлень: 30011
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  Бетон написав:Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі.
Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення

Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП

БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського

А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
А Долярчик?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35177
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 9630963196329633
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65292
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.