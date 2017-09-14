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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 14:25
Banderlog написав:
olmyb написав:
Хочу нагадати, що найбільшого зростання українська економіка зазнала саме після майдану 2004 року, тільки при Ющенку були профіцитні бюджети, відбулось і найбільше накопичення власних золото-валютних резервів. Але російський негативний вплив тільки зростав, витрачаючи величезні кошти росія активно впливала на внутрішньо-політичну ситуацію в Україні, врешті добившись приходу до влади партії регіонів і зміни Януковичем політичного вектору, що призвело до вже закономірної внутрішньої реакції українського суспільства у вигляді майдану 2013-го.
Євромайдан починали сили повязані з партією регіонів. З чернівецької області перших дітей з прапором євросоюзу возив фірташ. Янукович вектор не міняв він хотів віддатись європі тільки за більші гроші.
але харош про злочинну владу при якій нам кротам на валютний вклад давали 13 процентів. Бог з ними, з убогими. І євромайданом , шо сталось то сталось. Кажуть там злочинна влада вбила 100 чоловік.
краще поговорим про золото й валютні резерви...
можно для дилетантів розказати структуру тих резервів і для чого вони потрібні?
Чи тратим ми зараз золото допустим на закупку безпілотників?
Під який процент українській державі зичить гроші мвф? Під який процент українська держава кладе на депозити які входять в структуру звр? Під який процент державні банки роблять запозичення в населення?
якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури" так званих ЗВР, можливо там TON токени телеграми, але парижський клуб в Парижі не бере?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 14:27
Успіх написав:
Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻
А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...
Та де там🤷
роблять по морськокотичному? але ж на Марсі моря нема, лише канали
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:18
flyman написав:
якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури"
В пана можуть бути питання.
і заодно до вас- гугл не забанив? ) може глянете звр україни скажімо на липень 2024?)
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:20
Banderlog написав:
flyman написав:
якщо так званий "технічний дефолт", то які в пана ще можуть бути питання щодо "структури"
В пана можуть бути питання.
і заодно до вас- гугл не забанив? ) може глянете звр україни скажімо на липень 2024?)
ой, та можна написати там і золото Полуботька, та сотні мільяйрдів репарацій і шо то вам дасть, думаєте помародьорити?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:26
Бетон написав:
Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі.
Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення
Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП
БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського
А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:28
stm написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Може форумчани поділяться своїм баченням стосовно цього питання взагалі.
это борьба 2х систем, диктатуры при которой чиновник неприкосновенная корова, снять или критиковать его может только диктатор и демократической, в которую играет Безуглая. Опыта и знаний маловато, выходит коряво, выводы иногда из пальца зато не сцыт. Смелая как Жанна Д"арк.
Многие депутаты могли бы делать то же самое, поскольку кто-то должен контролировать чиновников, но сцут.
Безуглой бы это делать системно, обязательно привлекая экспертов. Но проблема та же, в основном все сцут критиковать начальство, потом придёт повестка, сына выгонят из вуза, сожгут авто. В общем мы сейчас где-то в 2013году когда общество было настроено против чивокуни, но открыто протестовать ещё боялись. Чивокуня это понимал и как мог затягивал гайки.
Виталий, а вы точно управляли коллективом? Хоть малым даже...
Да ничем он не управлял, одни фанатазии
stm написав:
Безуглая классический пример некрасивой подруги. Ты никогда от неё не избавишься именно потому что на её фоне Богиня )))
Ничуть не сомневаюсь, что вы - Богиня ))
Но в игре в красавицу и некрасивую подругу, главное, не быть, по факту, той самой некрасивой подругой )
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:49
Faceless написав:
Почніть краще оцінку цієї особи з її законопроєкта, що дозволяв би командирам страчувати підлеглих
Я не думаю, що це сама Безугла почухала репу та й вирішила "а не зменшити чи обмеження по застосуванню зброї командирами в бойових умовах". Мабуть до неї самі оті деякі командири зверталися з таким проханням.
В законопроекті мова не про дозвіл командирам страчувати підлеглих, а про саме зменшення обмеження застосування зброї командиром (начальником) в бойовій обстановці, якщо в інший спосіб неможливо припинити кримінальне правопорушення --- прибравши уточнення "при цьому не заподіючи смерті військовослужбовцю".
Є різниця. Величезна різниця між прибрати пряме обмеження і прямо розширити права наданням дозволу.
Тобто, в принципі, за великим рахунком таке нововведення було, м'яко кажучи, половинчастим.
Воно не надавало дозвілу, але знімало пряме обмеження.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 15:53
pesikot написав: Бетон написав:
Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі.
Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення
Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП
БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського
А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
А Долярчик?
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