Бетон написав:Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі. Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення
Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП
БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського
А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
А Долярчик?
Долярчик робить вигляд, що він не причетний до голосування за Зеленського
2. Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. ...
Сегодня утром довелось послушать пролёт шахеда-мопеда
Как-то до этого услышать не удавалось
Звук специфический, похож на мопед, тому що 2-тактный. Но и отличается. С мопедом или мотокосой не спутаешь, если конечно, медведь на ухо не наступил
На предмет того, что мопед выключает двигатель, для пролёта над зоной действия ПВО. Так писали некоторые гуманитарии-юристы Все це повна фигня
Мопед явно умеет сбрасывать обороты двигла до минимума, чтобы оставаться на лету По звуку, издалека(2-3 км), кажется, что он выключает двигло. Типа, звук есть, потом пропал звук, потом опять есть Но это не так. Даже на таком расстоянии звук слышен. Хоть и не так громко
Немного ближе, звук двигла, на его минимальных оборотах, вполне слышен
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 31 сер, 2024 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Кацапсткі ЗМІ які ти переважно читаєш з тобою погоджуються. Найбільш цитований украінський політик ЗМІ і телеграмом кацапів.
"Совданєніє ? Не думаю" )
))))) А якщо в нас найбільш цитований рашобрехун Кісільйов, то що? Він проти раші на нас працює?)))))
Логіка... Капець...
Це означає що безкутна таке ж саме брехло от і все. Військові до неї зверталися, ага. Та то типова випускниця курсів лідерства і піару. Безроинципова і брехлива. Що спочатку пвариласяу всіх новинах просто здачу наших позицій, те що назвали "розведенням військ", правда одностороннім, а потім піариться вже на важких боях і втратах наших сил на тих же ділянках, які за її участі й були ослаблені. Ще й УБД собі намутила, шоб ще цинічніше було, криса
США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.
Те саме американці казали і рашистьскій делегації минулого року. Все впирається в Зеленського. Найвеличніший Вовочка не може програти, причому по-батькові, владіміровіч чи алєксандровіч, в цьому питанні не має значення.