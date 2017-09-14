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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:23
lapay написав:
НОВИНИ
США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.
Те саме американці казали і рашистьскій делегації минулого року. Все впирається в Зеленського
. Найвеличніший Вовочка не може програти, причому по-батькові, владіміровіч чи алєксандровіч, в цьому питанні не має значення.
"Боже, яке ти кончене"
Щоб робити такі висновки
Тобі було б краще, щоб США, Китай та Росія порішали участь України без України
Бо Україна - це люди, а не Зеленський
Це в Росії, Росія - це Путін
Історію ти в школі прогулював, активно
То я тобі нагадаю, 1938 рік, Судети в Чехії
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pesikot
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:27
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
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pesikot
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:37
pesikot написав:
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
Боже, яке ти кончене!
Ти на форумі виконуєш таку саму роль, як Безмозгла в ОП.
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lapay
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:40
lapay написав: pesikot написав:
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
Боже, яке ти кончене!
Ти на форумі виконуєш таку саму роль, як Безмозгла в ОП.
Розумію, тебе пройняло, ти зробив висновки )
Більше ти не будешь писати дурні )
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pesikot
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:45
pesikot написав:
Розумію, тебе пройняло
Безмозглий песікот не може нічого зрозуміти, він може тільки гавкати чи нявкати.
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