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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:23
lapay написав:
НОВИНИ
США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні, - Салліван
Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу.
Він наголосив, що США дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України". При цьому Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.
"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу "нічого про Україну без України", – заявив Салліван.
Те саме американці казали і рашистьскій делегації минулого року. Все впирається в Зеленського
. Найвеличніший Вовочка не може програти, причому по-батькові, владіміровіч чи алєксандровіч, в цьому питанні не має значення.
"Боже, яке ти кончене"
Щоб робити такі висновки
Тобі було б краще, щоб США, Китай та Росія порішали участь України без України
Бо Україна - це люди, а не Зеленський
Це в Росії, Росія - це Путін
Історію ти в школі прогулював, активно
То я тобі нагадаю, 1938 рік, Судети в Чехії
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:27
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:37
pesikot написав:
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
Боже, яке ти кончене!
Ти на форумі виконуєш таку саму роль, як Безмозгла в ОП.
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lapay
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:40
lapay написав: pesikot написав:
До речі, сьогодні 15 років, як я зареєструвався на цьому форумі
Можете привітати мене, можете тапки накидати, все приймаю ))
Боже, яке ти кончене!
Ти на форумі виконуєш таку саму роль, як Безмозгла в ОП.
Розумію, тебе пройняло, ти зробив висновки )
Більше ти не будешь писати дурні )
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:45
pesikot написав:
Розумію, тебе пройняло
Безмозглий песікот не може нічого зрозуміти, він може тільки гавкати чи нявкати.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 17:51
lapay написав: pesikot написав:
Розумію, тебе пройняло
Безмозглий песікот не може нічого зрозуміти, він може тільки гавкати чи нявкати.
Нявв )
Я можу не тільки нявкати, я ще можу довести тебе до дурника
Що я і зробив )
PS. Мене модератори забанять надовго за такі витівки )
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:13
Banderlog написав:
Там справились без мене і думаю майже все вкладено в сша. І акції куплені підприємств сша, а не вкладено в українських підприємства по виробництву зброї.
Так чогось думаю я. Напевно колись сон такий приснився.
А ще думаю , що які саме акції купляють для звр засекретив ще реформатор Ющенко.
Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:21
flyman написав:
роблять по
Успіх написав:
Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻
А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...
Та де там🤷
морськокотичному? але ж на Марсі моря нема, лише канали
Роблять по-дибільному, як добкіну текст писали
Ну можна ж зробити потужну армію на Марсі?!!!
Можна!!!
Але, таке враження - що марсіанську армію створюють і контролюють зовсім не марсіани, а скажімо - керують усіма процесами з планети Венера!
От дивись:
Набрали на навчання дронольотів на Марсі марсіан з різних груп марсо-армії.
Ну ок, набрали десь 70% таких, які раніше десь вже на них, або подібних дронольотах працювали(декілька місяців, або рік-півтора), а 25% - набрали таких, які просто трошки поняття в тому мають, бо мають БАЖАННЯ до цього/навчитися всього цього!
А 5% - взяли таких, які ні зеленого поняття в тому не мають/ні дупля зовсім в цьому не ріжуть, ні навіть, бажання вчитись всьому цьому не дуже є!!!
Ну ок - раз набрали таких, то поділіть якось на відповідні групи!
Нікуя!
Ну ок.
Пройшло 3-4дні - і більшість здали екзамен на комп'ютері/симуляторі і пішли тренуватись на малесенькі дрончики, щоб готуватись до наступного екзамену....
Через 6-7днів - 1й екзамен вже здали 98% учасників, а ті, що тренувались на 2й екзамен - теж вже здали його на 6-7й день і вже почали їздити на марсополя тренуватись на профі.
Але!!!
Тепер УВАГА!!!
На 2й екзамен ВИЯВИЛОСЬ(ніхто ж не попередив) що дали загалом 8днів!!!!!!🤦🏻
Тобто уловив?
Ті, що здали 1й екзамен на 3й-4й день - мали більше часу(4-5днів) підготуватись до 2-го екзамену!
А ті, що здали 1й екзамен на 6-7й день - мали ВСЬОГО ЛИШ 1-2дні на підготовку/тренування до 2-го екзамену!!!🤦🏻
А тепер ще задача з зірочкою
Якщо умовний нехай ЗЕМНИЙ школяр пішов в 1й клас - рік провчився, потім - в 2й клас - рік провчився... - а тоді зразу в 9й клас - як думаєш, він все "хапне"/навчится, якщо він не вундеркінд?
п.с.
Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи... - а трохи мені і пох!
І головне, що і марсіанським інструкторам - пох!!!
А як же створювати "потужну потужність"????!
Кому це має бути потрібно, як не державі????!
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:26
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
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_hunter
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Додано: Суб 31 сер, 2024 18:31
_hunter написав:
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
Конкуренции женщин и детей испугались? 🤔
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