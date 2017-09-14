Додано: Суб 31 сер, 2024 18:21

flyman написав: Успіх написав: Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻



А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...

Та де там🤷 Ну що ж, буду мати час та настрій, то може напишу, як на Марсі "навіть в перспективному напрямку/напрямку майбутнього" - і то роблять, м'яко кажучи "шиворіть- на-виворіть"!🤦🏻А так хотілось позитиву сюди насипати/написати...Та де там🤷

роблять по морськокотичному? але ж на Марсі моря нема, лише канали морськокотичному? але ж на Марсі моря нема, лише канали

Роблять по-дибільному, як добкіну текст писалиНу можна ж зробити потужну армію на Марсі?!!!Можна!!!Але, таке враження - що марсіанську армію створюють і контролюють зовсім не марсіани, а скажімо - керують усіма процесами з планети Венера!От дивись:Набрали на навчання дронольотів на Марсі марсіан з різних груп марсо-армії.Ну ок, набрали десь 70% таких, які раніше десь вже на них, або подібних дронольотах працювали(декілька місяців, або рік-півтора), а 25% - набрали таких, які просто трошки поняття в тому мають, бо мають БАЖАННЯ до цього/навчитися всього цього!А 5% - взяли таких, які ні зеленого поняття в тому не мають/ні дупля зовсім в цьому не ріжуть, ні навіть, бажання вчитись всьому цьому не дуже є!!!Ну ок - раз набрали таких, то поділіть якось на відповідні групи!Нікуя!Ну ок.Пройшло 3-4дні - і більшість здали екзамен на комп'ютері/симуляторі і пішли тренуватись на малесенькі дрончики, щоб готуватись до наступного екзамену....Через 6-7днів - 1й екзамен вже здали 98% учасників, а ті, що тренувались на 2й екзамен - теж вже здали його на 6-7й день і вже почали їздити на марсополя тренуватись на профі.Але!!!Тепер УВАГА!!!На 2й екзамен ВИЯВИЛОСЬ(ніхто ж не попередив) що дали загалом 8днів!!!!!!🤦🏻Тобто уловив?Ті, що здали 1й екзамен на 3й-4й день - мали більше часу(4-5днів) підготуватись до 2-го екзамену!А ті, що здали 1й екзамен на 6-7й день - мали ВСЬОГО ЛИШ 1-2дні на підготовку/тренування до 2-го екзамену!!!🤦🏻А тепер ще задача з зірочкоюЯкщо умовний нехай ЗЕМНИЙ школяр пішов в 1й клас - рік провчився, потім - в 2й клас - рік провчився... - а тоді зразу в 9й клас - як думаєш, він все "хапне"/навчится, якщо він не вундеркінд?п.с.Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи... - а трохи мені і пох!І головне, що і марсіанським інструкторам - пох!!!А як же створювати "потужну потужність"????!Кому це має бути потрібно, як не державі????!