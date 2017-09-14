RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9633963496359636

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:35

  stm написав:
Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно :)

написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:37

  Banderlog написав:
  stm написав:
Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно :)

написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?

Облигации гос.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5081
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи.
...
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде.
Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах.
Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його...
На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан...
А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було:
- "З розведенням все вийде" (Хомчак).
- "Проведу реформи" (Залужний).
- "Росія не нападе" (Залужний).
- "Ми готові до нападу" (Залужний).
- "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний).
- "Київ готовий до оборони" (Сирський).
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1835
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:45

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи.
...
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде.
Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах.
Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його...
На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан...
А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було:
- "З розведенням все вийде" (Хомчак).
- "Проведу реформи" (Залужний).
- "Росія не нападе" (Залужний).
- "Ми готові до нападу" (Залужний).
- "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний).
- "Київ готовий до оборони" (Сирський).

+++
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10197
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 9633963496359636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713496
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5665)
31.08.2024 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.