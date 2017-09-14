Додано: Суб 31 сер, 2024 18:40

Hotab написав: Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.

Пздц..

кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.

І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи.

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Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы.. Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.Пздц..кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи....Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було:

- "З розведенням все вийде" (Хомчак).

- "Проведу реформи" (Залужний).

- "Росія не нападе" (Залужний).

- "Ми готові до нападу" (Залужний).

- "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний).

- "Київ готовий до оборони" (Сирський).



Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде.Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах.Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його...На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан...А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого: