Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї. Пздц.. кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту. І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. ... Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..
Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде. Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах. Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його... На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан... А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було: - "З розведенням все вийде" (Хомчак). - "Проведу реформи" (Залужний). - "Росія не нападе" (Залужний). - "Ми готові до нападу" (Залужний). - "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний). - "Київ готовий до оборони" (Сирський).
Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї. Пздц.. кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту. І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи. ... Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..
Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде. Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах. Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його... На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан... А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було: - "З розведенням все вийде" (Хомчак). - "Проведу реформи" (Залужний). - "Росія не нападе" (Залужний). - "Ми готові до нападу" (Залужний). - "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний). - "Київ готовий до оборони" (Сирський).
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
detroytred написав:))))) А якщо в нас найбільш цитований рашобрехун Кісільйов, то що? Він проти раші на нас працює?)))))
Логіка... Капець...
Військовий мирного часу, тобі б завалити своє ....
Та мовчати
Якщо Безумна робить щось, а її радісно цитує раша-пропаганда ... то вона працює проти України Це проста аксіома, яка тобі недоступна
Можешь перечитати кілька разів, до повного розуміння
А співаєш, що мене не читаєш. Як там, херой, станемо з Будівельником спина до спини, якщо війна? Чи ти, як Бутусов: *Головред «Цензор.нет» Юрій Бутусов каже, що піде добровольцем на фронт, якщо Росія піде у наступ* 23 Січня 202213:16 https://detector.media/infospace/articl ... -u-nastup/
Ти себе б спочатку зрозумів. Рашопропаганда колись і Зе-кандидата "радісно цитувала", і Трампа. А також Залужного (про Герасимова). А також Ар'єва про звільнення Залужного. І т.д.
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет 16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
Верховний суд ще в 2020 році встановив, що начальник штабу СБС Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини
Верховний суд у 2020 році встановив, що призначений нині начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Роман Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини. На рішення суду звернув увагу волонтер Сергій Стерненко.
В 2020 році Роман Гладкий позивався до СБУ щодо доступу до державної таємниці. В одному з пунктів рішення суду значиться про те, що Гладкий приховав російський паспорт дружини, який вона отримала після 2014 року.
“В ході розгляду документів встановлено, що у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці: – у відповіді на питання 22 позивач не вказав (приховав) підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема, представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації; – на питання 24 позивач не вказав (приховав) наявність громадянства Російської Федерації у своєї дружини ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала паспорт громадянина РФ у 2014 році)”, – йдеться у рішенні суду.