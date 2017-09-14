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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 963496359636963796389639>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:35

  stm написав:
Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно :)

написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:37

  Banderlog написав:
  stm написав:
Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно :)

написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?

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stm
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи.
...
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде.
Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах.
Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його...
На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан...
А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було:
- "З розведенням все вийде" (Хомчак).
- "Проведу реформи" (Залужний).
- "Росія не нападе" (Залужний).
- "Ми готові до нападу" (Залужний).
- "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний).
- "Київ готовий до оборони" (Сирський).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 18:45

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Марʼяна розʼяснила.. як би ми без неї.
Пздц..
кілька десятків машин (з обох сторін) збито своїми. І будуть збиватись. Так само як Джус-и будуть заїжджати в землю в районі аеродрому у Житомирі (Озерне) за сотні км від фронту.
І це питання не вирішується повністю і безповоротно ніколи.
...
Когда по факту виноватым (если уж так) будет максимум старлей на ПУ-шке.. Которого учили недоучили , увы..

Недовчили старлея з ППО. Може недовчили й загиблого підполковника. F-16 збивали і американські петріоти. На жаль, фрпендлі фаєр був, є й буде.
Тим не менше, ІМХО, Олещука є за що знімати: пройобані пускові з петріота, удари по аеродромах, зараз це... Можливо, просто ряд невдач, але зі сторони виглядає, що не все добре в Повітряних Силах.
Але мені не подобається, як це бідбувається. Безглузда в ролі голосу з народу: розіпни його...
На жаль, Головноєбланствующий і далі єбланствує. Він так і не навчився приймати рішення і нести за них відповідальність. Хоча б моральну... Йому треба вмити руки і сказати - то народ просив, кожен з нас президент... Єблан...
А безглузда - це просто говоряща голова для відмазування Головноєбланствующого:
Сьогодні п'ять років, як я склала присягу народного депутата України, п'ять років, як працюю в команді Президента. І маю великий смуток через те, скільки лапші на його вуха вдається навісити генералітету. Досі. Вкотре. У нас вже було:
- "З розведенням все вийде" (Хомчак).
- "Проведу реформи" (Залужний).
- "Росія не нападе" (Залужний).
- "Ми готові до нападу" (Залужний).
- "Дрібні дрони не потрібні, є Байрактари" (Залужний).
- "Київ готовий до оборони" (Сирський).

+++
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:36

  Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:36

  _hunter написав:
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg

как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔

А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:42

  pesikot написав:
  detroytred написав:)))))
А якщо в нас найбільш цитований рашобрехун Кісільйов, то що?
Він проти раші на нас працює?)))))

Логіка...
Капець...

Військовий мирного часу, тобі б завалити своє ....

Та мовчати

Якщо Безумна робить щось, а її радісно цитує раша-пропаганда ... то вона працює проти України
Це проста аксіома, яка тобі недоступна

Можешь перечитати кілька разів, до повного розуміння


А співаєш, що мене не читаєш.
Як там, херой, станемо з Будівельником спина до спини, якщо війна?
Чи ти, як Бутусов:
*Головред «Цензор.нет» Юрій Бутусов каже, що піде добровольцем на фронт, якщо Росія піде у наступ*
23 Січня 202213:16
https://detector.media/infospace/articl ... -u-nastup/

Ти себе б спочатку зрозумів.
Рашопропаганда колись і Зе-кандидата "радісно цитувала", і Трампа.
А також Залужного (про Герасимова).
А також Ар'єва про звільнення Залужного.
І т.д.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:51

  fler написав:
  _hunter написав:
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg

как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔

А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.

медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)
16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:53

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.

))
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?

А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Верховний суд ще в 2020 році встановив, що начальник штабу СБС Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини

Верховний суд у 2020 році встановив, що призначений нині начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Роман Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини. На рішення суду звернув увагу волонтер Сергій Стерненко.

В 2020 році Роман Гладкий позивався до СБУ щодо доступу до державної таємниці. В одному з пунктів рішення суду значиться про те, що Гладкий приховав російський паспорт дружини, який вона отримала після 2014 року.

“В ході розгляду документів встановлено, що у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці:
– у відповіді на питання 22 позивач не вказав (приховав) підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема, представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
– на питання 24 позивач не вказав (приховав) наявність громадянства Російської Федерації у своєї дружини ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала паспорт громадянина РФ у 2014 році)”, – йдеться у рішенні суду.
tester7336
 
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