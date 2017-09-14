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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96359636963796389639>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:56

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.

))
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?

А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?

ще забув свого любімчика прапора відмінника ВДВ будівельника що топ 1%
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:58

  tester7336 написав:Верховний суд ще в 2020 році встановив, що начальник штабу СБС Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини

Верховний суд у 2020 році встановив, що призначений нині начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Роман Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини. На рішення суду звернув увагу волонтер Сергій Стерненко.

В 2020 році Роман Гладкий позивався до СБУ щодо доступу до державної таємниці. В одному з пунктів рішення суду значиться про те, що Гладкий приховав російський паспорт дружини, який вона отримала після 2014 року.

“В ході розгляду документів встановлено, що у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці:
– у відповіді на питання 22 позивач не вказав (приховав) підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема, представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
– на питання 24 позивач не вказав (приховав) наявність громадянства Російської Федерації у своєї дружини ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала паспорт громадянина РФ у 2014 році)”, – йдеться у рішенні суду.

всім форумов вияснили, це все через Мар"яну, яка "негарна подруга"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:05

  flyman написав:ще забув свого любімчика прапора відмінника ВДВ будівельника що топ 1%

Ніт. Не забув.
Прапорщик -- це унікальний випадок... свідомого залишення на військовій службі після строкової (тобто коли на власні очі побачив армію у всій її красі)) і свідомо вирішив не на дембель з цивілкою, а продовжити вслужбу).
Але унікальний з унікальних - це погодитися на продовження вслужби в Гсвг, стати дійсно кращим з кращих старшиною роти і ... не погодитися потім в ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 31 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:07

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.

))
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?

А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?

в Боинги - то, наверное, не после советской армии?
Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть? ;)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:12

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
Знав, що на мій допис буде слабка реакція і вагався, чи багато писати, чи тільки 2-3речення.

Тож - треба було таки 2-3речення написати))

Бо це ж, як і все - та навіть як і з ядеркою, яку ми віддали... - тобто, тут мало хто може уявити потужність дронольотів на Марсі!!!

Не хотів цей сон писати, але так як мені всього-навсього це лише НАСНИЛОСЬ, то напишу))
Приснилось, що +/-70% всіх-всіх уражень на лінії фронту на Марсі вражають дронольоти!!!
Тобто, можеш уявити потужність, якщо взялась би за це НОРМАЛЬНО марсіанська держава???

Тобто, до старої/поржавілої сау-шки снаряд коштує десь близько 1куя, яких можна і з 20-30шмальнути і нікуя не влучити/вразити...
А можна ОДНИМ дронольотом-камікадзе з вибухівкою разом в сумі до 1-2х куїв в руках профі - з шансом 90% залетіти через вхід у біндаж до ворога і знищити всіх, хто в середині!!!
Або з таким же шансом влучити/підірвати ворожу техніку/гармату!!!

Яке КПД????!!!!!!!

А прості пересічні солдати ще й багато чого придумали ДЕШЕВОГО І ЕФЕКТИВНОГО скидати на голови ворогу!!!! ;)


Але чому за 2,5р - НЕ потужно розвиваємо "потужну потужність", а лише якось власноручно щось та й намагаємось?

А держава - де?
Де її потужне сприяння?
Де підвищення ефективності, а не все всім пох?!
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:12

  _hunter написав:в Боинги - то, наверное, не после советской армии?
Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть? ;)

Різниці нема для боїнгів після якої.
Тим паче, що мова ти паче про українську. Тобто посилання на радянську взагалі недоречна.

Предмет інший.
Показ не того, що ті, хто пішов в армію, спроможні на тех-стартапи тощо, а спростування - "в армию шли те, кого больше никуда не брали".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:18

  Успіх написав:Але чому за 2,5р - НЕ потужно розвиваємо "потужну потужність", а лише якось власноручно щось та й намагаємось?

А держава - де?
Де її потужне сприяння?
Де підвищення ефективності, а не все всім пох?!


whois2010
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:По Ф-16 вопросов больше чем ответов.
- Ошибка пилота?
- А как же многомесячная учеба в США? Выпустили неподготовленного пилота?

Пошукайте статистику фредлі файр в армії США
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Не хотів цей сон писати, але так як мені всього-навсього це лише НАСНИЛОСЬ, то напишу))
Приснилось, що +/-70% всіх-всіх уражень на лінії фронту на Марсі вражають дронольоти!!!
Тобто, можеш уявити потужність, якщо взялась би за це НОРМАЛЬНО марсіанська держава???

То на марсі. У вакуумі. В реальних умовах троха інша картина, як в старшого начальника панцергаубиці з кваліфікованою обслугою, то можуть беху на ходу першим снарядом положити...
А як РЕБ вдалий в противника, то дронів не напасешся...
Звісно, якщо в БрАГ - гвоздики зі стволами 5 категорії, а в противника реб не на ті частоти - то миле діло.
А ще як додіки РЕБ в клітку Фарадея запхнуть, то просто атас...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 31 сер, 2024 20:26, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:24

А мізки нюхає не тільки Холява))

  detroytred написав:Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
Залюбки беруть...
А я б таки, на місці роботодавців, на співбесіді легкнько попитав, де служили/в яких військах? Чи часом не в штурмовиках/піхоті?
І якщо у відповідь почув - так, у піхоті/штурмовиках...
То я б казав: ок, добре - ми вам передзвонимо, якщо щось...)))
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  #<1 ... 96359636963796389639>
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