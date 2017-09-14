|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:56
detroytred написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
))
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
ще забув свого любімчика прапора відмінника ВДВ будівельника що топ 1%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36180
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:58
tester7336 написав:Верховний суд ще в 2020 році встановив, що начальник штабу СБС Гладкий приховав російське громадянство своєї дружиниВерховний суд у 2020 році встановив, що призначений нині начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ Роман Гладкий приховав російське громадянство своєї дружини.
На рішення суду звернув увагу волонтер Сергій Стерненко.
В 2020 році Роман Гладкий позивався до СБУ щодо доступу до державної таємниці. В одному з пунктів рішення суду значиться про те, що Гладкий приховав російський паспорт дружини, який вона отримала після 2014 року.
“В ході розгляду документів встановлено, що у Переліку питань, на які пропонується надати відповідь для оформлення допуску до державної таємниці:
– у відповіді на питання 22 позивач не вказав (приховав) підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема, представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації;
– на питання 24 позивач не вказав (приховав) наявність громадянства Російської Федерації у своєї дружини ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримала паспорт громадянина РФ у 2014 році)”, – йдеться у рішенні суду.
всім форумов вияснили, це все через Мар"яну, яка "негарна подруга"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36180
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2787 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:05
flyman написав:
ще забув свого любімчика прапора відмінника ВДВ будівельника що топ 1%
Ніт. Не забув.
Прапорщик -- це унікальний випадок... свідомого залишення на військовій службі після строкової (тобто коли на власні очі побачив армію у всій її красі)) і свідомо вирішив не на дембель з цивілкою, а продовжити вслужбу).
Але унікальний з унікальних - це погодитися на продовження вслужби в Гсвг, стати дійсно кращим з кращих старшиною роти і ... не погодитися потім в ЗСУ.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 31 сер, 2024 20:08, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30020
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:07
detroytred написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
))
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
А колега подпол мав дві крамниці на центральній вулиці міста по 1 млн. долл. кожна...
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
в Боинги - то, наверное, не после советской армии?
Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8313
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:12
Wirująświatła написав: Успіх написав:
Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи
хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.
Знав, що на мій допис буде слабка реакція і вагався, чи багато писати, чи тільки 2-3речення.
Тож - треба було таки 2-3речення написати))
Бо це ж, як і все - та навіть як і з ядеркою, яку ми віддали... - тобто, тут мало хто може уявити потужність дронольотів на Марсі!!!
Не хотів цей сон писати, але так як мені всього-навсього це лише НАСНИЛОСЬ, то напишу))
Приснилось, що +/-70% всіх-всіх уражень на лінії фронту на Марсі вражають дронольоти!!!
Тобто, можеш уявити потужність, якщо взялась би за це НОРМАЛЬНО марсіанська держава???
Тобто, до старої/поржавілої сау-шки снаряд коштує десь близько 1куя, яких можна і з 20-30шмальнути і нікуя не влучити/вразити...
А можна ОДНИМ дронольотом-камікадзе з вибухівкою разом в сумі до 1-2х куїв в руках профі - з шансом 90% залетіти через вхід у біндаж до ворога і знищити всіх, хто в середині!!!
Або з таким же шансом влучити/підірвати ворожу техніку/гармату!!!
Яке КПД????!!!!!!!
А прості пересічні солдати ще й багато чого придумали ДЕШЕВОГО І ЕФЕКТИВНОГО скидати на голови ворогу!!!!
Але чому за 2,5р - НЕ потужно розвиваємо "потужну потужність", а лише якось власноручно щось та й намагаємось?
А держава - де?
Де її потужне сприяння?
Де підвищення ефективності, а не все всім пох?!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:12
_hunter написав:
в Боинги - то, наверное, не после советской армии?
Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть?
Різниці нема для боїнгів після якої.
Тим паче, що мова ти паче про українську. Тобто посилання на радянську взагалі недоречна.
Предмет інший.
Показ не того, що ті, хто пішов в армію, спроможні на тех-стартапи тощо, а спростування - "в армию шли те, кого больше никуда не брали".
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30020
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:18
Успіх написав:
Але чому за 2,5р - НЕ потужно розвиваємо "потужну потужність", а лише якось власноручно щось та й намагаємось?
А держава - де?
Де її потужне сприяння?
Де підвищення ефективності, а не все всім пох?!
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:19
yanyura написав:
По Ф-16 вопросов больше чем ответов.
- Ошибка пилота?
- А как же многомесячная учеба в США? Выпустили неподготовленного пилота?
Пошукайте статистику фредлі файр в армії США
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1837
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:23
Успіх написав:
Не хотів цей сон писати, але так як мені всього-навсього це лише НАСНИЛОСЬ, то напишу))
Приснилось, що +/-70% всіх-всіх уражень на лінії фронту на Марсі вражають дронольоти!!!
Тобто, можеш уявити потужність, якщо взялась би за це НОРМАЛЬНО марсіанська держава???
То на марсі. У вакуумі. В реальних умовах троха інша картина, як в старшого начальника панцергаубиці з кваліфікованою обслугою, то можуть беху на ходу першим снарядом положити...
А як РЕБ вдалий в противника, то дронів не напасешся...
Звісно, якщо в БрАГ - гвоздики зі стволами 5 категорії, а в противника реб не на ті частоти - то миле діло.
А ще як додіки РЕБ в клітку Фарадея запхнуть, то просто атас...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 31 сер, 2024 20:26, всього редагувалось 2 разів.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 1837
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 31 сер, 2024 20:24
detroytred написав:
Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
Залюбки беруть...
А я б таки, на місці роботодавців, на співбесіді легкнько попитав, де служили/в яких військах? Чи часом не в штурмовиках/піхоті?
І якщо у відповідь почув - так, у піхоті/штурмовиках...
То я б казав: ок, добре - ми вам передзвонимо, якщо щось...)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65297
|
|
|1493
|226196
|
|
|6076
|713502
|
|