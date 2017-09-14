Додано: Суб 31 сер, 2024 20:12

Wirująświatła написав: Успіх написав: Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи Чому воно так побудовано по "армійському дибілізму" - я й сам голову ламаю трохи хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал. хотаб уже отвечал на этот вопрос. Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали. У нас в вузе даже был препод который всех армией пугал.

Знав, що на мій допис буде слабка реакція і вагався, чи багато писати, чи тільки 2-3речення.Тож - треба було таки 2-3речення написати))Бо це ж, як і все - та навіть як і з ядеркою, яку ми віддали... - тобто, тут мало хто може уявити потужність дронольотів на Марсі!!!Не хотів цей сон писати, але так як мені всього-навсього це лише НАСНИЛОСЬ, то напишу))Приснилось, що +/-70% всіх-всіх уражень на лінії фронту на Марсі вражають дронольоти!!!Тобто, можеш уявити потужність, якщо взялась би за це НОРМАЛЬНО марсіанська держава???Тобто, до старої/поржавілої сау-шки снаряд коштує десь близько 1куя, яких можна і з 20-30шмальнути і нікуя не влучити/вразити...А можна ОДНИМ дронольотом-камікадзе з вибухівкою разом в сумі до 1-2х куїв в руках профі - з шансом 90% залетіти через вхід у біндаж до ворога і знищити всіх, хто в середині!!!Або з таким же шансом влучити/підірвати ворожу техніку/гармату!!!Яке КПД????!!!!!!!А прості пересічні солдати ще й багато чого придумали ДЕШЕВОГО І ЕФЕКТИВНОГО скидати на голови ворогу!!!!Але чому за 2,5р - НЕ потужно розвиваємо "потужну потужність", а лише якось власноручно щось та й намагаємось?А держава - де?Де її потужне сприяння?Де підвищення ефективності, а не все всім пох?!