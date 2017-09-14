fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет
Жалкая, мерзкая душонка, аж на говно исходит, стараясь натянуть сову на глобус. Як би вам, сидячи за бугром не мріялося про капітуляцію, ваші нагнітання не досягнуть мети. Буде і світло, і робота завжди знайдеться для бажаючих працювати.
_hunter написав:16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.
detroytred написав:Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
Залюбки беруть... А я б таки, на місці роботодавців, на співбесіді легкнько попитав, де служили/в яких військах? Чи часом не в штурмовиках/піхоті? І якщо у відповідь почув - так, у піхоті/штурмовиках... То я б казав: ок, добре - ми вам передзвонимо, якщо щось...)))
*В том, что вы так упрекаете мальчика, ничего хорошего нет, — решительно заявил мистер Верни. — Он действовал самостоятельно и за это будет расплачиваться. — Он перевел взгляд на Сэма. — Но как же получилось, что ты, такой хороший, многообещающий парень, мог гак глупо распорядиться своей жизнью? Это выше моего понимания. — Но, мистер Верни, почему же вы так говорите? Вы сами прошли с армией штата Теннесси до самого моря, с величайшей в мире армией… — Да, да, прошел, — оживленно согласился старик Верни. — Мы проходили по тридцать миль в день с полной выкладкой и черной патокой в котелках и, внезапно появившись на флангах Джонстона, разгромили его начисто. А когда мы заняли Атланту, то даже Джефф Дэвис понял, что проиграл… Но ведь то была война, дорогой мой! — Сэм никогда не видел Верни столь возбужденным. — Идти в армию в мирное время — это значит связываться с жуликами и пьяницами, невежественными контрабандистами и подонками городов Востока… — Сэм посмотрел на дядю Билла в надежде, что тог возмутится такими речами, но старый сержант лишь печально кивал головой да почесывал свой подбородок. — Грабители и бандиты, люди без рода и племени — вот из кого состоит сейчас армия, дорогой мой… — Ты подписал? — резко спросил Билл Хэнлон. — Ты подписал документ в его присутствии? Сэм кивнул утвердительно. — Тогда нет никакой надежды. Ты попался в ловушку, рогатый дурак. Ох и пожалеешь же ты, что ездил в этот проклятый Линкольн! Ты позабудешь в этой армии, что существует род человеческий.* https://coollib.in/b/103142-enton-mayre ... -orel/read Рекомендую прочитати, якщо буде час.
*«…Бизнесмен гонится за выгодой, чаще всего не задумываясь над тем, к чему это может привести; а положение между тем становится все сложнее и сложнее, а он тянет страну за собой: политиков, церковь, газеты, всех-всех, и наконец кто-то произносит одно слово, ужасное слово, после которого отступать уже невозможно… Бизнесмены продолжают накапливать капитал, политиканы произносят одну напыщенную речь за другой, говорят о патриотизме и преданности… Но там, на фронте, повиснув на проволочном заграждении, погибают простые ребята — клерки, фермеры, плотники… Я как раз тот человек, Томми, кто должен вести этих ребят на эту отвратительную бойню…»
sashaqbl написав:А як РЕБ вдалий в противника, то дронів не напасешся...
Куйня це все! До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим!
Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!! Просто падає!!!
Але що?
Так, знову бюрократія! Знову "арм-дибілізм"!
Коротше, ще чогось голову вище командування чіхає від його презентації цього РЕБа, а не миттєво запускає це в масове виробництво і ложить ворожі дрони пачками!!!!(Які, як я колись казав, в радіусі 5-10км буває кружляють над нами і по 10шт одночасно!)
_hunter написав:в Боинги - то, наверное, не после советской армии? Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть?
Різниці нема для боїнгів після якої. Тим паче, що мова ти паче про українську. Тобто посилання на радянську взагалі недоречна.
Предмет інший. Показ не того, що ті, хто пішов в армію, спроможні на тех-стартапи тощо, а спростування - "в армию шли те, кого больше никуда не брали".
не слышал, что бы боинги после украинской хантили - но ОК, повепю вам.
Вы же понимаете, что единственный (ладно, пусть их десяток) - это не спростування - это обычная статистическая ошибка?
fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет
Жалкая, мерзкая душонка, аж на говно исходит, стараясь натянуть сову на глобус. Як би вам, сидячи за бугром не мріялося про капітуляцію, ваші нагнітання не досягнуть мети. Буде і світло, і робота завжди знайдеться для бажаючих працювати.
_hunter написав:16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.
понятно - Блумберг нифига не шарит, а аналитиня (или как там правильно феминитимы) - все по полтчкам розложила Ну ок - до зимы тут недолго осталось - там посчитаем.
detroytred написав:Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.
detroytred написав:Так і спростовується "в армию шли те, кого больше никуда не брали", яке взагалі без доказів))
это не моя фраза, а хотаба! я в армии не был и что там за контингент не знаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 сер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.
Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти... А потім з нього хочнехоч армійська система зробила військового.
Ті, кого нікуди не взяли, чомусь в армію не йдуть! Чому? Хз.