RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9636963796389639>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:30

  _hunter написав:
  fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.

медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)

Жалкая, мерзкая душонка, аж на говно исходит, стараясь натянуть сову на глобус. :D
Як би вам, сидячи за бугром не мріялося про капітуляцію, ваші нагнітання не досягнуть мети. Буде і світло, і робота завжди знайдеться для бажаючих працювати.
  _hunter написав:16 лет? - считаете таких всего пол ляма?

Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5223
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:34

  Успіх написав:
  detroytred написав:Чому ж тоді після армії бувших військових залюбки беруть на цивільці: від технарів на Боінги-Аербаси, пілотів і до міністра Реви?
Залюбки беруть...
А я б таки, на місці роботодавців, на співбесіді легкнько попитав, де служили/в яких військах? Чи часом не в штурмовиках/піхоті?
І якщо у відповідь почув - так, у піхоті/штурмовиках...
То я б казав: ок, добре - ми вам передзвонимо, якщо щось...)))


*В том, что вы так упрекаете мальчика, ничего хорошего нет, — решительно заявил мистер Верни. — Он действовал самостоятельно и за это будет расплачиваться. — Он перевел взгляд на Сэма. — Но как же получилось, что ты, такой хороший, многообещающий парень, мог гак глупо распорядиться своей жизнью? Это выше моего понимания.
— Но, мистер Верни, почему же вы так говорите? Вы сами прошли с армией штата Теннесси до самого моря, с величайшей в мире армией…
— Да, да, прошел, — оживленно согласился старик Верни. — Мы проходили по тридцать миль в день с полной выкладкой и черной патокой в котелках и, внезапно появившись на флангах Джонстона, разгромили его начисто. А когда мы заняли Атланту, то даже Джефф Дэвис понял, что проиграл… Но ведь то была война, дорогой мой! — Сэм никогда не видел Верни столь возбужденным. — Идти в армию в мирное время — это значит связываться с жуликами и пьяницами, невежественными контрабандистами и подонками городов Востока… — Сэм посмотрел на дядю Билла в надежде, что тог возмутится такими речами, но старый сержант лишь печально кивал головой да почесывал свой подбородок. — Грабители и бандиты, люди без рода и племени — вот из кого состоит сейчас армия, дорогой мой…
— Ты подписал? — резко спросил Билл Хэнлон. — Ты подписал документ в его присутствии?
Сэм кивнул утвердительно.
— Тогда нет никакой надежды. Ты попался в ловушку, рогатый дурак. Ох и пожалеешь же ты, что ездил в этот проклятый Линкольн! Ты позабудешь в этой армии, что существует род человеческий.*
https://coollib.in/b/103142-enton-mayre ... -orel/read
Рекомендую прочитати, якщо буде час.

*«…Бизнесмен гонится за выгодой, чаще всего не задумываясь над тем, к чему это может привести; а положение между тем становится все сложнее и сложнее, а он тянет страну за собой: политиков, церковь, газеты, всех-всех, и наконец кто-то произносит одно слово, ужасное слово, после которого отступать уже невозможно… Бизнесмены продолжают накапливать капитал, политиканы произносят одну напыщенную речь за другой, говорят о патриотизме и преданности… Но там, на фронте, повиснув на проволочном заграждении, погибают простые ребята — клерки, фермеры, плотники… Я как раз тот человек, Томми, кто должен вести этих ребят на эту отвратительную бойню…»
detroytred
 
Повідомлень: 30020
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:39

  Banderlog написав:
  stm написав:Жаль в звр акций не бывает, а так всё верно :)

написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?

цінні папери в ЗВР - це держоблігації США
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6628
З нами з: 29.09.19
Подякував: 644 раз.
Подякували: 1462 раз.
 
Профіль
2
5
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:41

І розмір його - менший за військову аптечку!!!

  sashaqbl написав:А як РЕБ вдалий в противника, то дронів не напасешся...
Куйня це все!
До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим!

Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!!
Просто падає!!!

Але що?

Так, знову бюрократія!
Знову "арм-дибілізм"!

Коротше, ще чогось голову вище командування чіхає від його презентації цього РЕБа, а не миттєво запускає це в масове виробництво і ложить ворожі дрони пачками!!!!(Які, як я колись казав, в радіусі 5-10км буває кружляють над нами і по 10шт одночасно!)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6785
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:43

  detroytred написав:
  _hunter написав:в Боинги - то, наверное, не после советской армии?
Ну а министры/лавки... - коррупцию, наверное, нужно как-то отдельно считать? - тех-стартап кто-то из "незаменимых" сподобился открыть? ;)

Різниці нема для боїнгів після якої.
Тим паче, що мова ти паче про українську. Тобто посилання на радянську взагалі недоречна.

Предмет інший.
Показ не того, що ті, хто пішов в армію, спроможні на тех-стартапи тощо, а спростування - "в армию шли те, кого больше никуда не брали".

не слышал, что бы боинги после украинской хантили - но ОК, повепю вам.

Вы же понимаете, что единственный (ладно, пусть их десяток) - это не спростування - это обычная статистическая ошибка? ;)
_hunter
 
Повідомлень: 8313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:46

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.

медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)

Жалкая, мерзкая душонка, аж на говно исходит, стараясь натянуть сову на глобус. :D
Як би вам, сидячи за бугром не мріялося про капітуляцію, ваші нагнітання не досягнуть мети. Буде і світло, і робота завжди знайдеться для бажаючих працювати.
  _hunter написав:16 лет? - считаете таких всего пол ляма?

Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.

понятно - Блумберг нифига не шарит, а аналитиня (или как там правильно феминитимы) - все по полтчкам розложила :D
Ну ок - до зимы тут недолго осталось - там посчитаем.
_hunter
 
Повідомлень: 8313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:47

  _hunter написав:Вы же понимаете, что единственный (ладно, пусть их десяток) - это не спростування - это обычная статистическая ошибка? ;)

Так і спростовується "в армию шли те, кого больше никуда не брали", яке взагалі без доказів))
detroytred
 
Повідомлень: 30020
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:47

  detroytred написав:Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.
  detroytred написав:Так і спростовується "в армию шли те, кого больше никуда не брали", яке взагалі без доказів))
это не моя фраза, а хотаба! я в армии не был и что там за контингент не знаю.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 31 сер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24706
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:50

  detroytred написав:
  _hunter написав:Вы же понимаете, что единственный (ладно, пусть их десяток) - это не спростування - это обычная статистическая ошибка? ;)

Так і спростовується "в армию шли те, кого больше никуда не брали", яке взагалі без доказів))

в зсу сколько - под лям голов? Для спростування хотя бы тысяча успешных успехов нужно - что бы около 0.0% "никуда не берут" получилось ;)
_hunter
 
Повідомлень: 8313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 20:53

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.


Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
А потім з нього хочнехоч армійська система зробила військового.

Ті, кого нікуди не взяли, чомусь в армію не йдуть! Чому? Хз.
detroytred
 
Повідомлень: 30020
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9636963796389639>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Сибарит, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1905)
31.08.2024 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.