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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 20:53
detroytred написав:
должен вести этих ребят на эту отвратительную бойню…
Я просто тут не те, що останнім часом просто спілкувався з піхотинцями/штурмовиками, які були неодноразово на самісінькому нулі і відбивали штурми... а ще й жив/спав в одній хаті/в одній кімнаті з ними!!!
З різними хлопаками, які і поранені були і контужені....
Всі вони говорять у снах, сваряться/сперечаються у снах...
А вдень, вони чудні... переважно на енергетиках... - не знаєш, що від них чекати будь-якої миті!
Хоч, як правило, вони стараються бути жартівливими/бадьорими...
Але....
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Додано: Суб 31 сер, 2024 20:55
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.
Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
А потім з нього хочнехоч армійська система зробила військового.
Ті, кого нікуди не взяли, чомусь в армію не йдуть! Чому? Хз.
тобто після дембєля буде на ринку повно висококваліфікованих спеців на мінзар
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Додано: Суб 31 сер, 2024 20:59
detroytred написав:
Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
мой приятель не поступил куда хотел, потом в истерике пошел в одесский институт сухопутных войск, куда брали всех кто умел читать. На следующий год поступил на мента.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 31 сер, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 20:59
До чого тут лям голов?
Отже ж у військо під час війни йдуть добровольці (з патріотичних мотивів) та мобілізовані (за обов'язком).
*Ті, кого нікуди не взяли,* --- якось взагалі, не розумію, тоді до чого.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:01
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Соромлюсь запитати: ваш бізнес десь цих порядків цифр вартість має?
нет конечно и цели такой нет, в любой момент бизнес/недвижимость могут отжать. В бизнес вложено ровно столько, сколько не жалко потерять. И логика ваша странная, если коллега имел бизнес на лям значит каждый всл такой имел? и потом речь о чём шла "Потому что в армию шли те, кого больше никуда не брали." Вашего знакомого куда то брали? Свой бизнес это другое, туда не берут, в него сами приходят.
Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
А потім з нього хочнехоч армійська система зробила військового.
Ну супер. А по выходу из системы - этот вийськовый где/зачем пригодится может?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:05
_hunter написав:
Ну супеи. А по выходу из системы - этот вийськовый где/зачем пригодится может?
Це вже новий предмет обговорення.
Так тому на виході з системи цьому бувшому всл надається пенсія.
І питання треба ставити навпаки: що тепер новому цивільному треба?
Отже у нас не людина для чогось, а це щось для людини.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:05
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Так і спростовується "в армию шли те, кого больше никуда не брали", яке взагалі без доказів))
в зсу сколько - под лям голов? Для спростування хотя бы тысяча успешных успехов нужно - что бы около 0.0% "никуда не берут" получилось
До чого тут лям голов?
Отже ж у військо під час війни йдуть добровольці (з патріотичних мотивів) та мобілізовані (за обов'язком).
*Ті, кого нікуди не взяли,* --- якось взагалі, не розумію, тоді до чого.
до того, что вы или агитки сейчас перепечатываате или якось взагалі, не розумію, тоді до чого - вроде бы очевидно, что обсуждают состояние дел "до события".
Сейчас - понятное дело буссификация все меняет
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 31 сер, 2024 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:07
detroytred написав: _hunter написав:
Ну супеи. А по выходу из системы - этот вийськовый где/зачем пригодится может?
Це вже новий предмет обговорення.
зачем вы этот предмет к старому обговорэнню подтянули?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:10
Wirująświatła написав:
я в армии не был и что там за контингент не знаю.
Все, як і на цивілці - є люди, а є людИска!
Але на цивілці, ти сам обираєш коло спілкування і людИсок стараєшся зустрічати по мінімуму, або їх уникати!
А тут - вже мусиш пристосовуватись до оточуючих, і частенько до нових облич, якщо тебе починають переводити з бригади в іншу бригаду, або просто починають тебе періодично прикомандировувати на тиждень-два, або й місяць до інших батальйонів...🤦🏻
І можливо, воно би було весело, якби немало своїх два жирних паскудства: немає чіткого терміну служби(1р цілком достатньо!) і постійні ризики здоров'я/життя(бо війна, а на простій службі, то може і цікаво була б різноманітність)
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Додано: Суб 31 сер, 2024 21:12
Успіх написав:
то може і цікаво була б різноманітність
я люблю своё домашнее однообразие и всем советую ценить то, что есть. Завтра и этого может не быть.
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