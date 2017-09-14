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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 96389639964096419642>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:15

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Ну супеи. А по выходу из системы - этот вийськовый где/зачем пригодится может?

Це вже новий предмет обговорення.


зачем вы этот предмет к старому обговорэнню подтянули?

Щоб показати, що *нікуди не беруть* - не є природнім станом всл навіть якщо уявити, що всі всл з отих, кого нікуди не взяли.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:17

  detroytred написав:Щоб показати, що *нікуди не беруть* - не є природнім станом всл
Суддю, яка мобілізувалась у ЗСУ, щоб уникнути покарання за п'яну ДТП, зловили п’яною у військовій частині, — Слідство.інфо (https://www.slidstvo.info/news/suddia-m ... -chastyni/)

У 2021 році вона пʼяна не впоралась з керуванням і вилетіла з дороги, знесла стовп і врізалась у дерево. Далі її оштрафували, але вона подала апеляцію, програла її.

У січні 2024 року через цю історію на Колегаєву поскаржились і вона вирішила мобілізуватися, а у липні 2024 року суд оштрафувай її, бо зловили п’яною під час несення служби два дні поспіль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:19

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:21

  _hunter написав:Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.

понятно - Блумберг нифига не шарит, а аналитиня (или как там правильно феминитимы) - все по полтчкам розложила :D
Ну ок - до зимы тут недолго осталось - там посчитаем.[/quote]
німецький аналітик при справі. як там німецька? :lol:

всі ці прогнози дуже умовні, бо як воно буде зі світлом, ніхто не знає. минулого року були значні відключення - якось втримались ;)

а hunterи хоч тушкою, хоч опудалом - ці будуть прориватися :lol: але немає в Україні стільки таких, немає півмільйона ...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:23

  Banderlog написав: написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?

Если бы речь шла об швейцарском ЦБ, то почему бы и нет. )
Центральный банк Швейцарии скорректировал свой портфель акций, котирующихся в США: продал часть бумаг производителя электроники Apple, автопроизводителя Lucid и разработчика софта для интернет-магазинов Shopify и одновременно купил акции Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом

https://kz.kursiv.media/2024-05-27/vlds ... -galactic/
А что в портфеле НБУ поди знай.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:28

Завтра буде краще ніж вчора!©)))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:то може і цікаво була б різноманітність
я люблю своё домашнее однообразие и всем советую ценить то, что есть. Завтра и этого может не быть.

Та от вже маємо цей форум одноманітний :lol:
І персонажі на ньому одноманітні :lol: строчуть одноманітне :lol:

- одна би за окуляри соснула, та вже стара і ніхто не пропонує)))
- інший, по молодості, десь прибирав за помічником помічника пілота і підслуховував акуїтєльні історії про Занзібар)) а тепер на старість згадує...)))

То як завтра цього може не бути?))
Воно і завтра, і після, і після-післязавтра буде!)))))
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:30

  Успіх написав:Воно і завтра, і після, і після-післязавтра буде!)))))
потому что дурь вечна!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим!
Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!!
Просто падає!!!

Сцуко. Ви в 19 так само говорили: хуйня то все, зеленський розказував і показував шо він всьо порішає...
Якби все було так просто...
Кожен дрон літає на певній частоті. РЕБ має бути на тій самій частоті. + є цифра, яка забезпечує певний рівень завадостійкості. Є антена, яка може бути купольною або направленою.
Є потужність сигналу. Є згасання сигналу, яке пропорційне квадрату відстані від джерела.
+ Є довбойоби, які включають в окопах свій китайський РЕБ через який пробитися своїм мавікам не пробитися, але підарські фпв літають тільки так...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 31 сер, 2024 21:40, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:32

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Це вже новий предмет обговорення.


зачем вы этот предмет к старому обговорэнню подтянули?

Щоб показати, що *нікуди не беруть* - не є природнім станом всл навіть якщо уявити, що всі всл з отих, кого нікуди не взяли.

не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:37

Все просто!©

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим!
Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!!
Просто падає!!!

Сцуко. Ви в 19 так само говорили: хуйня то все, зеленський розказував і показував шо він всьо порішає...

В піснях покійного Кузьми - є всі відповіді на всі питання! ;)
Успіх
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  #<1 ... 96389639964096419642>
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