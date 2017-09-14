_hunter написав:Вважаю, що їх значно менше, ніж пів ляма. Крім того, не всі виїдуть.
понятно - Блумберг нифига не шарит, а аналитиня (или как там правильно феминитимы) - все по полтчкам розложила Ну ок - до зимы тут недолго осталось - там посчитаем.[/quote] німецький аналітик при справі. як там німецька?
всі ці прогнози дуже умовні, бо як воно буде зі світлом, ніхто не знає. минулого року були значні відключення - якось втримались
а hunterи хоч тушкою, хоч опудалом - ці будуть прориватися але немає в Україні стільки таких, немає півмільйона ...
Banderlog написав: написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?
Если бы речь шла об швейцарском ЦБ, то почему бы и нет. )
Центральный банк Швейцарии скорректировал свой портфель акций, котирующихся в США: продал часть бумаг производителя электроники Apple, автопроизводителя Lucid и разработчика софта для интернет-магазинов Shopify и одновременно купил акции Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом
Успіх написав:то може і цікаво була б різноманітність
я люблю своё домашнее однообразие и всем советую ценить то, что есть. Завтра и этого может не быть.
Та от вже маємо цей форум одноманітний І персонажі на ньому одноманітні строчуть одноманітне
- одна би за окуляри соснула, та вже стара і ніхто не пропонує))) - інший, по молодості, десь прибирав за помічником помічника пілота і підслуховував акуїтєльні історії про Занзібар)) а тепер на старість згадує...)))
То як завтра цього може не бути?)) Воно і завтра, і після, і після-післязавтра буде!)))))
Успіх написав:До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим! Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!! Просто падає!!!
Сцуко. Ви в 19 так само говорили: хуйня то все, зеленський розказував і показував шо він всьо порішає... Якби все було так просто... Кожен дрон літає на певній частоті. РЕБ має бути на тій самій частоті. + є цифра, яка забезпечує певний рівень завадостійкості. Є антена, яка може бути купольною або направленою. Є потужність сигналу. Є згасання сигналу, яке пропорційне квадрату відстані від джерела. + Є довбойоби, які включають в окопах свій китайський РЕБ через який пробитися своїм мавікам не пробитися, але підарські фпв літають тільки так...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 31 сер, 2024 21:40, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Це вже новий предмет обговорення.
зачем вы этот предмет к старому обговорэнню подтянули?
Щоб показати, що *нікуди не беруть* - не є природнім станом всл навіть якщо уявити, що всі всл з отих, кого нікуди не взяли.
не понял, как это у вас типа получилось: >>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти... т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Успіх написав:До нас приїзджав крутий дядько і розказав нам багато чого цікавого і як можна все обійти, або як боротись з тим, чи іншим! Ще й показав свого власноручствореного/зібраного РЕБа, який і дешевий(25-30Кгрн все в зборі) і дуже потужний!!! До 4км 90% всіх видів пташок падає!!! Просто падає!!!
Сцуко. Ви в 19 так само говорили: хуйня то все, зеленський розказував і показував шо він всьо порішає...
В піснях покійного Кузьми - є всі відповіді на всі питання!