RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9639964096419642>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:42

  tumos написав:
  Banderlog написав: написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?

Если бы речь шла об швейцарском ЦБ, то почему бы и нет. )
Центральный банк Швейцарии скорректировал свой портфель акций, котирующихся в США: продал часть бумаг производителя электроники Apple, автопроизводителя Lucid и разработчика софта для интернет-магазинов Shopify и одновременно купил акции Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом

https://kz.kursiv.media/2024-05-27/vlds ... -galactic/
А что в портфеле НБУ поди знай.

У нас нет длинных пенсионных денег. Поэтому нет акций, нет корпоративных бумаг. Бюджет -500млрд.грн не сильно позволяет играть в акции )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5082
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:В піснях покійного Кузьми - є всі відповіді на всі питання!

Скрябін підар. Талановитий підар. Зеленський теж талановитий клоун. Але херовий головнокомандуючий.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1839
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:[quote]До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg

как думаете - действительно всего пол ляма уедет?

А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.

медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)
16 лет? - считаете таких всего пол ляма?[/quote]І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35183
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:49

  Faceless написав:
_hunter написав:
  fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми?
Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном.
Серед цих 400 тис. напевно ті,
- хто має дітей хлопчиків 16 рочків;
- втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки;
- інші варіанти.

медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)
16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?

Так и свет еще - как говорящие головы говорили - по 16 часов не выключали...
А там, понятное дело, нужно будет смотреть как там импорт ЭЭ будет работать.
_hunter
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 21:54

#аналоговнєт!©

  sashaqbl написав:Якби все було так просто...
Кожен дрон літає на певній частоті. РЕБ має бути на тій самій частоті. + є цифра, яка забезпечує певний рівень завадостійкості. Є антена, яка може бути купольною або направленою.
Є потужність сигналу. Є згасання сигналу, яке пропорційне квадрату відстані від джерела.
+ Є довбойоби, які включають в окопах свій китайський РЕБ через який пробитися своїм мавікам не пробитися, але підарські фпв літають тільки так..
Та не розказуйте ще ви мені тої куйні, від якої і так в мене голова квадратна)))
Але, що потрібно - я тут(на навчанні) для себе зловив ;)

Чистоту можна просканувати...

І взагалі "почепити 'штору'" ;)

Але, придумали дуже ПРОСТИЙ І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ - класти ворожі дрони на будь які частоті...
Там ще крім частот є певні штуки - і теж, якщо кацапи перейдуть на самий новіший "аналоговнєт", то просто теж на РЕБ докупляється маленька найновіша певна плата і, вуаля, - "ой, а знову всі ворожі дрони падають!" :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:03

По моєму чувак нас кинули!©

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:В піснях покійного Кузьми - є всі відповіді на всі питання!

Скрябін підар. Талановитий підар. Зеленський теж талановитий клоун. Але херовий головнокомандуючий.

Тобто, ви не вірите в те, що людину/людей можна обманути/надурити/зазомбувати/налапшати... і людина на це поведеться... Але!!!
Але пізніше зрозуміє, що їй збрехали/її надурили!

Скрябін якраз і розказував, чому він тоді давав концерти за яника, що тоді його жостко наїпали!!?
Він потім пояснювпв, що всі політики - продажні/брехливі су ки і т.п.
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 31 сер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6790
З нами з: 18.03.21
Подякував: 227 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:03

  _hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли

Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
detroytred
 
Повідомлень: 30025
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вы снова за деревьями лес потеряли
>>> за можливості їх ідентифікації на місцевості

После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")? :D
Востаннє редагувалось yanyura в Суб 31 сер, 2024 22:06, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:04

  Faceless написав:І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?

як не буде світла по 20 год, то що будуть пряжу прясти чи квасолю перебирати за короткий зимній день? ще ж хмиз назбирати, буржуйки прогріти і гречку зварити, роботи буде повно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:09

  Успіх написав:Та от вже маємо цей форум одноманітний :lol:
І персонажі на ньому одноманітні :lol: строчуть одноманітне :lol:

Нема притоку нових людей, нових думок, нових ідей. Нема розвитку.
Тут старих виштовхують... з якого дива нові прибувати тоді будуть.

Той же принцип, що і для ринків.
Які для розвитку (після вичерпання ресурсів росту) вимагають банального розширення.
detroytred
 
Повідомлень: 30025
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9639964096419642>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Stan78, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 713512
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1911)
31.08.2024 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron