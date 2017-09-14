Banderlog написав: написано цінні папери. Думав шо то акції скажімо майкрософта. Які там цінні папери?
Если бы речь шла об швейцарском ЦБ, то почему бы и нет. )
Центральный банк Швейцарии скорректировал свой портфель акций, котирующихся в США: продал часть бумаг производителя электроники Apple, автопроизводителя Lucid и разработчика софта для интернет-магазинов Shopify и одновременно купил акции Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом
_hunter написав:[quote]До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет?
А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет 16 лет? - считаете таких всего пол ляма?[/quote]І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?
fler написав:А ви вважаєте, що жінкам за кордоном медом змащено, особливо якщо вони з дітьми? Хто мав можливості виїхати, то ті переважно вже виїхали. Частина повернулася, щоб зберегти сім'ї або через те, що не вдалося влаштуватися за кордоном. Серед цих 400 тис. напевно ті, - хто має дітей хлопчиків 16 рочків; - втратили житло та/або рідних і тепер їдуть на заробітки; - інші варіанти.
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет 16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?
Так и свет еще - как говорящие головы говорили - по 16 часов не выключали... А там, понятное дело, нужно будет смотреть как там импорт ЭЭ будет работать.
sashaqbl написав:Якби все було так просто... Кожен дрон літає на певній частоті. РЕБ має бути на тій самій частоті. + є цифра, яка забезпечує певний рівень завадостійкості. Є антена, яка може бути купольною або направленою. Є потужність сигналу. Є згасання сигналу, яке пропорційне квадрату відстані від джерела. + Є довбойоби, які включають в окопах свій китайський РЕБ через який пробитися своїм мавікам не пробитися, але підарські фпв літають тільки так..
Та не розказуйте ще ви мені тої куйні, від якої і так в мене голова квадратна))) Але, що потрібно - я тут(на навчанні) для себе зловив
Чистоту можна просканувати...
І взагалі "почепити 'штору'"
Але, придумали дуже ПРОСТИЙ І ВОДНОЧАС ДУЖЕ ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ - класти ворожі дрони на будь які частоті... Там ще крім частот є певні штуки - і теж, якщо кацапи перейдуть на самий новіший "аналоговнєт", то просто теж на РЕБ докупляється маленька найновіша певна плата і, вуаля, - "ой, а знову всі ворожі дрони падають!"
_hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось: >>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти... т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.