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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:11
detroytred написав: _hunter написав:
не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:14
Шото москали сильно на Покровск высунулись.
Ударить по флангам 20-ю бригадами.
Будет второй Сталинград.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:16
yanyura написав: _hunter написав:
вы снова за деревьями лес потеряли
>>> за можливості їх ідентифікації на місцевості
После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:18
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
Ми про різні армії говоримо.
Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"?
Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:23
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
Ми про різні армії говоримо.
Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"?
Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.
не про сегодняшнюю - и я там выше уже писал: в сегодняшнюю наоборот - нужно прикладывать порядочные усилия, что бы таки не взяли
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:33
_hunter написав: yanyura написав: _hunter написав:
вы снова за деревьями лес потеряли
>>> за можливості їх ідентифікації на місцевості
После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
про переміщення, рух або розташування
означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування
а
за можливості їх ідентифікації на місцевості
что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 22:40
UA написав:
Шото москали сильно на Покровск высунулись.
Ударить по флангам 20-ю бригадами.
Будет второй Сталинград.
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