_hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось: >>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти... т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"? Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
_hunter написав:вы снова за деревьями лес потеряли >>> за можливості їх ідентифікації на місцевості
После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас. Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
_hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось: >>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти... т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли
Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"? Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
Ми про різні армії говоримо.
Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"? Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.
detroytred написав:Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.
ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"? Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
Ми про різні армії говоримо.
Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"? Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.
не про сегодняшнюю - и я там выше уже писал: в сегодняшнюю наоборот - нужно прикладывать порядочные усилия, что бы таки не взяли
_hunter написав:вы снова за деревьями лес потеряли >>> за можливості їх ідентифікації на місцевості
После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас. Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
про переміщення, рух або розташування
означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности - переміщення, - рух - розташування
а
за можливості їх ідентифікації на місцевості
что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.
_hunter демонструє прагматичний підхід, намагаючись раціоналізувати ситуацію. Він зосереджується на економічних і соціальних умовах, що змушують людей залишати країну. В його висловлюваннях відчувається песимізм і фаталізм: якщо вибір стоїть між "сидіти без роботи і без світла" або "просто без роботи", то вибір очевидний. Це вказує на схильність до прийняття жорсткої реальності, де еміграція виглядає як єдиний вихід з важкої ситуації.
2. fler: Захисна агресія і оптимізм
fler, з іншого боку, демонструє емоційно заряджену захисну реакцію, захищаючи ідею, що не всі готові виїхати за кордон. Її/його реакція може бути викликана почуттям загрози для своєї ідентичності або майбутнього країни, що змушує захищати своє бачення ситуації. Агресивний тон ("Жалкая, мерзкая душонка") може бути способом впоратися з тривогою, викликаною перспективою подальших втрат для України.
3. Емоційна напруга і конфлікт переконань
Взаємодія між _hunter і fler демонструє конфлікт переконань, який призводить до ескалації напруги. _hunter підходить до питання раціонально, тоді як fler реагує емоційно, що відображає її/його глибоку прихильність до країни та віру в її майбутнє. Такий конфлікт може свідчити про глибші соціальні поділи, де одні бачать ситуацію як кризову, а інші — як тимчасову проблему, яку можна подолати.
4. Соціальний контекст і психологічний тиск
Тема еміграції під час кризи додає психологічного тиску на людей, особливо в умовах війни або економічних труднощів. Прагнення зберегти стабільність та уникнути змін може викликати агресію у відповідь на будь-які пропозиції про те, що ситуація може погіршитися, тоді як інші можуть обрати шлях від'їзду як спосіб виживання.
У цілому, діалог відображає типові психологічні реакції на кризу — від фаталізму та прагматизму до захисного оптимізму та агресії, спричиненої почуттям тривоги та загрози.
Для пані флер з її тривогою, по якій видно що вона себе відчуває значно краще 90% людей в Україні, і не знає проблем пересічних, думає у них все ок та є купа генераторів, настрій на позитиві, чоловік вдома кожен день і багато інших видуманих історій.
ось просто повідомлення з-за кордону з закритого чату.
Самое страшное что въехать в окупацию в Мелитополь домой отношение будет нормальное, а вернуться в Украину ты враг, ухмлянт и куча проблем, ну как такое возможно и почему?
Може потрібно наприклад подумати про питання раніше, Як там люди покровська?
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
............. медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет 16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
1. Количество будет зависеть от серьёзности проблем, и не только со светом. 2. Если именно 16-летних мальчиков, то по данным Госстата на 01.01.2022 в Украине было 226.263 14-летних, которым на 01.01.2024 исполнилось 16 (https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php). Думаю, часть из них уже уехала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 31 сер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас. Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
про переміщення, рух або розташування
означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности - переміщення, - рух - розташування
а
за можливості їх ідентифікації на місцевості
что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.
нит: это обозначает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности - переміщення, - рух - розташування
ТОЛЬКО при выполнении далееуказанных условий - навроде "якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі"
но дальше я спорить смысла не вижу: как там раньше писали - фиг ее кто посадит