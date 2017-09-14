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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9640964196429643>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:11

  detroytred написав:
  _hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли

Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.

ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:14

Шото москали сильно на Покровск высунулись.
Ударить по флангам 20-ю бригадами.
Будет второй Сталинград.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:16

  yanyura написав:
  _hunter написав:вы снова за деревьями лес потеряли
>>> за можливості їх ідентифікації на місцевості

После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")? :D

не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы :D
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:18

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:не понял, как это у вас типа получилось:
>>> в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
т.е. не брали ВООБЩЕ никуда, но по простой причине "берем вообще всех" - таки в армибтвзяли

Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.

ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?

Ми про різні армії говоримо.

Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"?
Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:23

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Ні. Не "т.е. не брали ВООБЩЕ никуда", а першим місцем, куди пішов, була армія. В армію взяли, там і залишився. Звичайно, що в інші місця, знаходячись в армії, не пробував піти.

ну серьезно? - как вы это себе представляете? - "шатается человек по улице - блииин, куда бы мне пойти? - неделю так шатается, другую - тут оп-па - рекрутинговый центр"?
Обычно - когда на работу устраиваются - ЗП вроде как смотрят, вроде?

Ми про різні армії говоримо.

Якщо ви про сучасну (тобто сьогоднішняшню під час війни), то ви серйозно? Як ви собі уявляєте, що при середньому віці 40+ років десь взялися чоловіки, яких "нікуди не бралі"?
Всі десь працювали, всіх раніше кудись брали.

не про сегодняшнюю - и я там выше уже писал: в сегодняшнюю наоборот - нужно прикладывать порядочные усилия, что бы таки не взяли :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:33

  _hunter написав:
  yanyura написав:
  _hunter написав:вы снова за деревьями лес потеряли
>>> за можливості їх ідентифікації на місцевості

После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")? :D

не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы :D

Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -


про переміщення, рух або розташування

означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування

а
за можливості їх ідентифікації на місцевості

что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:40

  UA написав:Шото москали сильно на Покровск высунулись.
Ударить по флангам 20-ю бригадами.
Будет второй Сталинград.

Удар :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:44

fler
_hunter


Скинув ваші повідомлення в чатгпт ось аналіз:

1. _hunter: Песимістичний прагматизм

_hunter демонструє прагматичний підхід, намагаючись раціоналізувати ситуацію. Він зосереджується на економічних і соціальних умовах, що змушують людей залишати країну. В його висловлюваннях відчувається песимізм і фаталізм: якщо вибір стоїть між "сидіти без роботи і без світла" або "просто без роботи", то вибір очевидний. Це вказує на схильність до прийняття жорсткої реальності, де еміграція виглядає як єдиний вихід з важкої ситуації.

2. fler: Захисна агресія і оптимізм

fler, з іншого боку, демонструє емоційно заряджену захисну реакцію, захищаючи ідею, що не всі готові виїхати за кордон. Її/його реакція може бути викликана почуттям загрози для своєї ідентичності або майбутнього країни, що змушує захищати своє бачення ситуації. Агресивний тон ("Жалкая, мерзкая душонка") може бути способом впоратися з тривогою, викликаною перспективою подальших втрат для України.

3. Емоційна напруга і конфлікт переконань

Взаємодія між _hunter і fler демонструє конфлікт переконань, який призводить до ескалації напруги. _hunter підходить до питання раціонально, тоді як fler реагує емоційно, що відображає її/його глибоку прихильність до країни та віру в її майбутнє. Такий конфлікт може свідчити про глибші соціальні поділи, де одні бачать ситуацію як кризову, а інші — як тимчасову проблему, яку можна подолати.

4. Соціальний контекст і психологічний тиск

Тема еміграції під час кризи додає психологічного тиску на людей, особливо в умовах війни або економічних труднощів. Прагнення зберегти стабільність та уникнути змін може викликати агресію у відповідь на будь-які пропозиції про те, що ситуація може погіршитися, тоді як інші можуть обрати шлях від'їзду як спосіб виживання.

У цілому, діалог відображає типові психологічні реакції на кризу — від фаталізму та прагматизму до захисного оптимізму та агресії, спричиненої почуттям тривоги та загрози.


Для пані флер з її тривогою, по якій видно що вона себе відчуває значно краще 90% людей в Україні, і не знає проблем пересічних, думає у них все ок та є купа генераторів, настрій на позитиві, чоловік вдома кожен день і багато інших видуманих історій.

ось просто повідомлення з-за кордону з закритого чату.
Самое страшное что въехать в окупацию в Мелитополь домой отношение будет нормальное, а вернуться в Украину ты враг, ухмлянт и куча проблем, ну как такое возможно и почему?


Може потрібно наприклад подумати про питання раніше, Як там люди покровська?
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:48

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  _hunter написав:......
  _hunter написав:
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg

как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔

.............
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)
16 лет? - считаете таких всего пол ляма?

1. Количество будет зависеть от серьёзности проблем, и не только со светом.
2. Если именно 16-летних мальчиков, то по данным Госстата на 01.01.2022 в Украине было 226.263 14-летних, которым на 01.01.2024 исполнилось 16 (https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php). Думаю, часть из них уже уехала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 31 сер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:49

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")? :D

не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы :D

Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -


про переміщення, рух або розташування

означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування

а
за можливості їх ідентифікації на місцевості

что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.

нит: это обозначает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування

ТОЛЬКО при выполнении далееуказанных условий - навроде "якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі"

но дальше я спорить смысла не вижу: как там раньше писали - фиг ее кто посадит :D
_hunter
 
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