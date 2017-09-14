Що там у кацапомовних кацапів ?
Помогите! Пятые сутки на цепи, бьют и угрожают убить" – такие сообщения смог разослать мобилизованный из Новосибирска Алексей Куляев своим друзьям и жене. Изъятый командирами телефон выкрали и передали ему сослуживцы, которые также опасаются "ненормального командования".
В штурмы их отправляют без бронежилетов и с одним рожком патронов. Из таких штурмов, по словам Куляева, никто назад не возвращается.
"На цепь посадили после прибытия"
– Жрать нельзя, пить тайком приносят пацаны. Бьют и угрожают пристрелить. Помогите, напишите, – шепотом говорит по телефону 37-летний ефрейтор Алексей Куляев в разговоре с журналистом Сибирь.Реалии. И присылает свои фотографии на цепи.
По словам Куляева, пять дней назад его после отпуска "насильно вернули на фронт".
– Я ефрейтор, служил с 22-го года, с мобилизации, с большим трудом, чудом я выжил. Этот год провел под Кременной, там штурмы тоже были мясными. В декабре 23-го наконец дали отпуск – я вернулся домой и решил: лучше под суд пойду, чем назад. На меня еще до мобилизации было открыто уголовное дело, – говорит Алексей.
В 2022 году, до мобилизации, Куляева задержали за применение силы против представителя власти.
– Ждал жену из супермаркета, рядом стояла компания знакомых, выпивали. Полицейские приехали, видимо, на вызов по их душу, а прицепились ко мне. Когда объяснил, что я не с ними и не пью, давай цепляться "ты как разговариваешь", потом толкать в машину, я и возмутился. Ну, и пошел по 318-й статье, – говорил Куляев.
С этой статьей его и мобилизовали, а когда он этим летом, в июле, вернулся домой, ему присудили условный срок и велели отмечаться в отделении полиции и в комендатуре.
– Я это делал, условный срок отбывал по всем правилам, вернулся к работе водителем. В августе вдруг узнаю, что я в розыске за самовольное оставление части. Оказалось, мой старый полк расформировали, меня прикрепили к новому (239-му полку) и подали на розыск. Им все равно, что я должен отмечаться в полиции, что проблемы со здоровьем (у Куляева, по его словам, паховая киста, порваны мениски, кишечная грыжа и боли в позвоночнике), меня взяли и увели прямиком на фронт, – говорит Алексей.
Как только он прибыл под Авдеевку (город в Покровском районе Донецкой области Украины), у новоприбывших (большей частью из самовольно оставивших часть) случился конфликт с пьяным полковником, рассказывает Куляев.
– Я в ужасе от местных порядков – пьют беспробудно, весь полк намешан из мобилизованных, контрактников и завербованных зеков. Командование в пьяном виде ходит и цепляется к солдатам, и к нам, новоприбывшим, отнеслись как к говну. Я его [полковника Мясникова] сначала вежливо попросил не унижать меня: "Пожалуйста, не оскорбляйте нас", – он как давай в ответ: "Ах, вы гон**ны, п***расы", его зам за горло меня схватил – и давай душить. И он [полковник Мясников] тут же приказал посадить меня на цепь. Других пацанов, кто пытался вступиться, – тоже. Ночью, когда спал прикованный на земле, меня обступили несколько – баллончиком газовым в лицо – и давай со всех сторон пинать: "Считай дни, с**а, до своей смерти. В штурме погибнешь или так пристрелим и спишем на боевые". Я не знаю, за что именно. И не знаю, сколько нас таких прикованных – все из прибывших или нет. Но вижу, что многие побитые мимо ходят, – говорит Алексей.