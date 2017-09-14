Додано: Суб 31 сер, 2024 23:11

Що там у кацапомовних кацапів ?Помогите! Пятые сутки на цепи, бьют и угрожают убить" – такие сообщения смог разослать мобилизованный из Новосибирска Алексей Куляев своим друзьям и жене. Изъятый командирами телефон выкрали и передали ему сослуживцы, которые также опасаются "ненормального командования".В штурмы их отправляют без бронежилетов и с одним рожком патронов. Из таких штурмов, по словам Куляева, никто назад не возвращается."На цепь посадили после прибытия"– Жрать нельзя, пить тайком приносят пацаны. Бьют и угрожают пристрелить. Помогите, напишите, – шепотом говорит по телефону 37-летний ефрейтор Алексей Куляев в разговоре с журналистом Сибирь.Реалии. И присылает свои фотографии на цепи.По словам Куляева, пять дней назад его после отпуска "насильно вернули на фронт".– Я ефрейтор, служил с 22-го года, с мобилизации, с большим трудом, чудом я выжил. Этот год провел под Кременной, там штурмы тоже были мясными. В декабре 23-го наконец дали отпуск – я вернулся домой и решил: лучше под суд пойду, чем назад. На меня еще до мобилизации было открыто уголовное дело, – говорит Алексей.В 2022 году, до мобилизации, Куляева задержали за применение силы против представителя власти.– Ждал жену из супермаркета, рядом стояла компания знакомых, выпивали. Полицейские приехали, видимо, на вызов по их душу, а прицепились ко мне. Когда объяснил, что я не с ними и не пью, давай цепляться "ты как разговариваешь", потом толкать в машину, я и возмутился. Ну, и пошел по 318-й статье, – говорил Куляев.С этой статьей его и мобилизовали, а когда он этим летом, в июле, вернулся домой, ему присудили условный срок и велели отмечаться в отделении полиции и в комендатуре.– Я это делал, условный срок отбывал по всем правилам, вернулся к работе водителем. В августе вдруг узнаю, что я в розыске за самовольное оставление части. Оказалось, мой старый полк расформировали, меня прикрепили к новому (239-му полку) и подали на розыск. Им все равно, что я должен отмечаться в полиции, что проблемы со здоровьем (у Куляева, по его словам, паховая киста, порваны мениски, кишечная грыжа и боли в позвоночнике), меня взяли и увели прямиком на фронт, – говорит Алексей.Как только он прибыл под Авдеевку (город в Покровском районе Донецкой области Украины), у новоприбывших (большей частью из самовольно оставивших часть) случился конфликт с пьяным полковником, рассказывает Куляев.– Я в ужасе от местных порядков – пьют беспробудно, весь полк намешан из мобилизованных, контрактников и завербованных зеков. Командование в пьяном виде ходит и цепляется к солдатам, и к нам, новоприбывшим, отнеслись как к говну. Я его [полковника Мясникова] сначала вежливо попросил не унижать меня: "Пожалуйста, не оскорбляйте нас", – он как давай в ответ: "Ах, вы гон**ны, п***расы", его зам за горло меня схватил – и давай душить. И он [полковник Мясников] тут же приказал посадить меня на цепь. Других пацанов, кто пытался вступиться, – тоже. Ночью, когда спал прикованный на земле, меня обступили несколько – баллончиком газовым в лицо – и давай со всех сторон пинать: "Считай дни, с**а, до своей смерти. В штурме погибнешь или так пристрелим и спишем на боевые". Я не знаю, за что именно. И не знаю, сколько нас таких прикованных – все из прибывших или нет. Но вижу, что многие побитые мимо ходят, – говорит Алексей.