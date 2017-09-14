До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg
как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔
............. медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет 16 лет? - считаете таких всего пол ляма?
1. Количество будет зависеть от серьёзности проблем, и не только со светом. 2. Если именно 16-летних мальчиков, то по данным Госстата на 01.01.2022 в Украине было 226.263 14-летних, которым на 01.01.2024 исполнилось 16 (https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php). Думаю, часть из них уже уехала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 31 сер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")?
не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас. Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы
Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -
про переміщення, рух або розташування
означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности - переміщення, - рух - розташування
а
за можливості їх ідентифікації на місцевості
что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.
нит: это обозначает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности - переміщення, - рух - розташування
ТОЛЬКО при выполнении далееуказанных условий - навроде "якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі"
но дальше я спорить смысла не вижу: как там раньше писали - фиг ее кто посадит
Помогите! Пятые сутки на цепи, бьют и угрожают убить" – такие сообщения смог разослать мобилизованный из Новосибирска Алексей Куляев своим друзьям и жене. Изъятый командирами телефон выкрали и передали ему сослуживцы, которые также опасаются "ненормального командования".
В штурмы их отправляют без бронежилетов и с одним рожком патронов. Из таких штурмов, по словам Куляева, никто назад не возвращается.
"На цепь посадили после прибытия"
– Жрать нельзя, пить тайком приносят пацаны. Бьют и угрожают пристрелить. Помогите, напишите, – шепотом говорит по телефону 37-летний ефрейтор Алексей Куляев в разговоре с журналистом Сибирь.Реалии. И присылает свои фотографии на цепи.
По словам Куляева, пять дней назад его после отпуска "насильно вернули на фронт".
– Я ефрейтор, служил с 22-го года, с мобилизации, с большим трудом, чудом я выжил. Этот год провел под Кременной, там штурмы тоже были мясными. В декабре 23-го наконец дали отпуск – я вернулся домой и решил: лучше под суд пойду, чем назад. На меня еще до мобилизации было открыто уголовное дело, – говорит Алексей.
В 2022 году, до мобилизации, Куляева задержали за применение силы против представителя власти.
– Ждал жену из супермаркета, рядом стояла компания знакомых, выпивали. Полицейские приехали, видимо, на вызов по их душу, а прицепились ко мне. Когда объяснил, что я не с ними и не пью, давай цепляться "ты как разговариваешь", потом толкать в машину, я и возмутился. Ну, и пошел по 318-й статье, – говорил Куляев.
С этой статьей его и мобилизовали, а когда он этим летом, в июле, вернулся домой, ему присудили условный срок и велели отмечаться в отделении полиции и в комендатуре.
– Я это делал, условный срок отбывал по всем правилам, вернулся к работе водителем. В августе вдруг узнаю, что я в розыске за самовольное оставление части. Оказалось, мой старый полк расформировали, меня прикрепили к новому (239-му полку) и подали на розыск. Им все равно, что я должен отмечаться в полиции, что проблемы со здоровьем (у Куляева, по его словам, паховая киста, порваны мениски, кишечная грыжа и боли в позвоночнике), меня взяли и увели прямиком на фронт, – говорит Алексей.
Как только он прибыл под Авдеевку (город в Покровском районе Донецкой области Украины), у новоприбывших (большей частью из самовольно оставивших часть) случился конфликт с пьяным полковником, рассказывает Куляев.
– Я в ужасе от местных порядков – пьют беспробудно, весь полк намешан из мобилизованных, контрактников и завербованных зеков. Командование в пьяном виде ходит и цепляется к солдатам, и к нам, новоприбывшим, отнеслись как к говну. Я его [полковника Мясникова] сначала вежливо попросил не унижать меня: "Пожалуйста, не оскорбляйте нас", – он как давай в ответ: "Ах, вы гон**ны, п***расы", его зам за горло меня схватил – и давай душить. И он [полковник Мясников] тут же приказал посадить меня на цепь. Других пацанов, кто пытался вступиться, – тоже. Ночью, когда спал прикованный на земле, меня обступили несколько – баллончиком газовым в лицо – и давай со всех сторон пинать: "Считай дни, с**а, до своей смерти. В штурме погибнешь или так пристрелим и спишем на боевые". Я не знаю, за что именно. И не знаю, сколько нас таких прикованных – все из прибывших или нет. Но вижу, что многие побитые мимо ходят, – говорит Алексей.
Бетон написав:Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі. Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення
Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП
БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського
А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )
Чому Дмитрук легко втік з України. Як депутати, можновладці та бізнесмени створюють собі «діри» на кордоні і хто в цьому винен, — розбір NV Кейс депутата-втікача Артема Дмитрука вчергове довів, що для певної касти людей виїзд з країни не є проблемою. NV спробував з’ясувати у прикордонників, митників та правоохоронців, чому так сталось. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dmitru ... 47203.html