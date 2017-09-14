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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9639964096419642

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:48

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  _hunter написав:......
  _hunter написав:
До кінця року 400.000 українців поїдуть за кордон через проблеми зі світлом, — Bloomberg

как думаете - действительно всего пол ляма уедет? 🤔

.............
медом? - конечно же нет. Но если выбор - сидеть без работы и без света и просто без работы - тут, вроде, и выбора нет ;)
16 лет? - считаете таких всего пол ляма?

1. Количество будет зависеть от серьёзности проблем, и не только со светом.
2. Если именно 16-летних мальчиков, то по данным Госстата на 01.01.2022 в Украине было 226.263 14-летних, которым на 01.01.2024 исполнилось 16 (https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php). Думаю, часть из них уже уехала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 31 сер, 2024 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 22:49

  yanyura написав:
  _hunter написав:
  yanyura написав:После переселения в Германию такие населенные пункты как "Угледар", "Торецк", "Нью-Йорк" стали для вас неизвестно где расположены("за можливості їх ідентифікації на місцевості")? :D

не знаю, как вы умудряетесь очевидные вещи последнюю неделю терять, но то такэ... Для "идентификации на местности" нужно знать не где они БЫЛИ (фиг знает когда), а КУДА их вывели - т.е. где они сейчас.
Так-то любого блогера, что про пэрэмоги под Курском пишет - садить можно было бы :D

Похоже вы немецкий еще не выучили, а написанное на украинском уже перестали понимать:
Поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, -


про переміщення, рух або розташування

означает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування

а
за можливості їх ідентифікації на місцевості

что подпадает вне зависимости возможна их идентификация на местности или невозможна.

нит: это обозначает, что под это подпадает как суммарно, так и по отдельности
- переміщення,
- рух
- розташування

ТОЛЬКО при выполнении далееуказанных условий - навроде "якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі"

но дальше я спорить смысла не вижу: как там раньше писали - фиг ее кто посадит :D
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 23:11

Що там у кацапомовних кацапів ? :lol:

Помогите! Пятые сутки на цепи, бьют и угрожают убить" – такие сообщения смог разослать мобилизованный из Новосибирска Алексей Куляев своим друзьям и жене. Изъятый командирами телефон выкрали и передали ему сослуживцы, которые также опасаются "ненормального командования".

В штурмы их отправляют без бронежилетов и с одним рожком патронов. Из таких штурмов, по словам Куляева, никто назад не возвращается.

"На цепь посадили после прибытия"

– Жрать нельзя, пить тайком приносят пацаны. Бьют и угрожают пристрелить. Помогите, напишите, – шепотом говорит по телефону 37-летний ефрейтор Алексей Куляев в разговоре с журналистом Сибирь.Реалии. И присылает свои фотографии на цепи.

По словам Куляева, пять дней назад его после отпуска "насильно вернули на фронт".

– Я ефрейтор, служил с 22-го года, с мобилизации, с большим трудом, чудом я выжил. Этот год провел под Кременной, там штурмы тоже были мясными. В декабре 23-го наконец дали отпуск – я вернулся домой и решил: лучше под суд пойду, чем назад. На меня еще до мобилизации было открыто уголовное дело, – говорит Алексей.

В 2022 году, до мобилизации, Куляева задержали за применение силы против представителя власти.

– Ждал жену из супермаркета, рядом стояла компания знакомых, выпивали. Полицейские приехали, видимо, на вызов по их душу, а прицепились ко мне. Когда объяснил, что я не с ними и не пью, давай цепляться "ты как разговариваешь", потом толкать в машину, я и возмутился. Ну, и пошел по 318-й статье, – говорил Куляев.

С этой статьей его и мобилизовали, а когда он этим летом, в июле, вернулся домой, ему присудили условный срок и велели отмечаться в отделении полиции и в комендатуре.

– Я это делал, условный срок отбывал по всем правилам, вернулся к работе водителем. В августе вдруг узнаю, что я в розыске за самовольное оставление части. Оказалось, мой старый полк расформировали, меня прикрепили к новому (239-му полку) и подали на розыск. Им все равно, что я должен отмечаться в полиции, что проблемы со здоровьем (у Куляева, по его словам, паховая киста, порваны мениски, кишечная грыжа и боли в позвоночнике), меня взяли и увели прямиком на фронт, – говорит Алексей.

Как только он прибыл под Авдеевку (город в Покровском районе Донецкой области Украины), у новоприбывших (большей частью из самовольно оставивших часть) случился конфликт с пьяным полковником, рассказывает Куляев.

– Я в ужасе от местных порядков – пьют беспробудно, весь полк намешан из мобилизованных, контрактников и завербованных зеков. Командование в пьяном виде ходит и цепляется к солдатам, и к нам, новоприбывшим, отнеслись как к говну. Я его [полковника Мясникова] сначала вежливо попросил не унижать меня: "Пожалуйста, не оскорбляйте нас", – он как давай в ответ: "Ах, вы гон**ны, п***расы", его зам за горло меня схватил – и давай душить. И он [полковник Мясников] тут же приказал посадить меня на цепь. Других пацанов, кто пытался вступиться, – тоже. Ночью, когда спал прикованный на земле, меня обступили несколько – баллончиком газовым в лицо – и давай со всех сторон пинать: "Считай дни, с**а, до своей смерти. В штурме погибнешь или так пристрелим и спишем на боевые". Я не знаю, за что именно. И не знаю, сколько нас таких прикованных – все из прибывших или нет. Но вижу, что многие побитые мимо ходят, – говорит Алексей.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://segodnya.novyny.live/kislitsia- ... 96690.html
Невже сумний кінь ласти склеїв?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 01:07

  pesikot написав:
  Бетон написав:Цікаво, як система, яка породила Безуглу, тепер її так не любить. Психологія підлітків - чути від своїх тільки лестощі.
Їжте до останньої крихти все, що вона скаже. А це, всього навсього-ваше огидне відображення

Бетон, то ти скажешь який нік у тебе був. Можно в ПП

БО щось не пригадую тебе в рядах тих, хто агітував проти Зеленського

А то, зараз нікого не знайдешь, хто за Зеленського голосував )

beee
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 01:18

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Я намагаюся тоненько натякнути, що в армію потрапляють здебільшого ті, хто до цього кроку взагалі ще нікуди не намагався піти...
мой приятель не поступил куда хотел, потом в истерике пошел в одесский институт сухопутных войск, куда брали всех кто умел читать. На следующий год поступил на мента.

В якому році його не взяли в школу працювати дитячим психологом?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 01:18

  flyman написав:
  Faceless написав:І прям всі-всі жінки з дітьми безробітні тут?

як не буде світла по 20 год, то що будуть пряжу прясти чи квасолю перебирати за короткий зимній день? ще ж хмиз назбирати, буржуйки прогріти і гречку зварити, роботи буде повно.
а энергия АЭС куда денется?
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 03:23

Чому Дмитрук легко втік з України. Як депутати, можновладці та бізнесмени створюють собі «діри» на кордоні і хто в цьому винен, — розбір NV
Кейс депутата-втікача Артема Дмитрука вчергове довів, що для певної касти людей виїзд з країни не є проблемою. NV спробував з’ясувати у прикордонників, митників та правоохоронців, чому так сталось.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dmitru ... 47203.html

Тут теж людей цієї касти вистачає.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 08:08

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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 08:54

Хтось наврочив москалям)))

  flyman написав:як не буде світла по 20 год, то що будуть пряжу прясти чи квасолю перебирати за короткий зимній день? ще ж хмиз назбирати, буржуйки прогріти і гречку зварити, роботи буде повно.

flyman, що це ви так за москалів вболіваєте? :mrgreen:
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