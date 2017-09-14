Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції... Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 вер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Звичайно можна ржати з Арестовича, що тридобол, але про зміну системи управління військами (перехід до дивізій, корпусів), як одного з трьох необхідних елементів для перемоги у війні, десь рік тому наголошував Муженко. _______________________ 15 Жовтня, 2022 Армія США вважає, що майбутнє за дивізіями та корпусами, а не бригадами. До таких міркувань та майбутніх рішень чиновників, військових та науковців США підштовхнув аналіз війни Росії проти України. https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-v ... brygadamy/
Відсутність подібних змін компенсується ... ціною, втратами. Але Арестович триндобол)) Але єдиний хто хоч якось пиняє отих на горі. Коли всі інші мовчать. Хоча не один)) Ще Мар'яна є, але вона іншого плану "штовхач".
Hotab написав:Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? ... Ты кто вообще чтоб это делать?
Не старайтесь, Вы у меня в игноре. Я заметил что Вы оправдываете любые действия власти и у меня возникла ассоциация с замполитом, а я их не люблю еще с советских времен, нахавался этого "кто ты вообще такой чтоб обсуждать решение ввести войска в Афганистан", жаль тогда их в игнор вносить нельзя было
Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції... Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво". Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують... С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Востаннє редагувалось Water в Нед 01 вер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Чому Дмитрук легко втік з України. Як депутати, можновладці та бізнесмени створюють собі «діри» на кордоні і хто в цьому винен, — розбір NV Кейс депутата-втікача Артема Дмитрука вчергове довів, що для певної касти людей виїзд з країни не є проблемою. NV спробував з’ясувати у прикордонників, митників
чому питання не конструктивне, треба питати- для чого?