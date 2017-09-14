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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9641964296439644>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 74
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
22%
16
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
9
Від 2 до 2,5 років
5%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
18
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:41

  Wirująświatła написав:

Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 01 вер, 2024 09:48, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:44


34хв. по 44хв.

Звичайно можна ржати з Арестовича, що тридобол, але про зміну системи управління військами (перехід до дивізій, корпусів), як одного з трьох необхідних елементів для перемоги у війні, десь рік тому наголошував Муженко.
_______________________
15 Жовтня, 2022
Армія США вважає, що майбутнє за дивізіями та корпусами, а не бригадами.
До таких міркувань та майбутніх рішень чиновників, військових та науковців США підштовхнув аналіз війни Росії проти України.
https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-v ... brygadamy/

Відсутність подібних змін компенсується ... ціною, втратами.
Але Арестович триндобол))
Але єдиний хто хоч якось пиняє отих на горі. Коли всі інші мовчать.
Хоча не один)) Ще Мар'яна є, але вона іншого плану "штовхач".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 09:48



і знову всплив татаров. це до слова кого та що ми захищаємо на фронті.
одні калічаться та гинуть а інші в три горла.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:05

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:06

  Hotab написав:Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно?
...
Ты кто вообще чтоб это делать?


Не старайтесь, Вы у меня в игноре. Я заметил что Вы оправдываете любые действия власти и у меня возникла ассоциация с замполитом, а я их не люблю еще с советских времен, нахавался этого "кто ты вообще такой чтоб обсуждать решение ввести войска в Афганистан", жаль тогда их в игнор вносить нельзя было :cry:
katso
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:09

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:..............
Моя відповідь, як учасника обох майданів, - майдани були інспіровані внутрішніми силами і процесами. ............

Майданы 2004 и 2014 очень сильно отличаются по очень многим параметрам. Их даже сравнивать не приходится.

Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов


Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"
katso
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:23

  katso написав:
  Бетон написав:Я был на обоих. Искренне.
Жалею.
Победили не майданы.
Победили сцены майданов


Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"

Самые интересные наблюдения во время майданов были в центральных офисах олигархов.
Во втором Майдане против Вора выступили все, кроме стародонецкого клана. Даже Ренат с Новинским в нейтралитет ушли.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:25

  Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції...
Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.

Можливо характеристики не дотягують, але "красіво".
Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують...
С першим вересням, москалі.

UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Востаннє редагувалось Water в Нед 01 вер, 2024 10:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:27

  Ukrainian написав:Чому Дмитрук легко втік з України. Як депутати, можновладці та бізнесмени створюють собі «діри» на кордоні і хто в цьому винен, — розбір NV
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чому питання не конструктивне, треба питати- для чого? :lol:
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Wirująświatła
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