Hotab написав:Тебе, пля, Кацо.. относительно правильно , или неправильно кого то там сняли с должности - даже ответить нечего.. настолько ты жалкое животное. Откуда ты можешь вообще судить что правильно или неправильно? ... Ты кто вообще чтоб это делать?
Не старайтесь, Вы у меня в игноре. Я заметил что Вы оправдываете любые действия власти и у меня возникла ассоциация с замполитом, а я их не люблю еще с советских времен, нахавался этого "кто ты вообще такой чтоб обсуждать решение ввести войска в Афганистан", жаль тогда их в игнор вносить нельзя было
"Ты кто такой? Тебя забыли спросить " А кем нужно быть, стесняюсь спросить? Ведущим КВН? Или продюсером?
Звичайно можна ржати з Арестовича, що тридобол, але про зміну системи управління військами (перехід до дивізій, корпусів), як одного з трьох необхідних елементів для перемоги у війні, десь рік тому наголошував Муженко. _______________________ 15 Жовтня, 2022 Армія США вважає, що майбутнє за дивізіями та корпусами, а не бригадами. До таких міркувань та майбутніх рішень чиновників, військових та науковців США підштовхнув аналіз війни Росії проти України. https://mil.in.ua/uk/news/armiya-ssha-v ... brygadamy/
Відсутність подібних змін компенсується ... ціною, втратами. Але Арестович триндобол)) Але єдиний хто хоч якось пиняє отих на горі. Коли всі інші мовчать. Хоча не один)) Ще Мар'яна є, але вона іншого плану "штовхач".
Арестович говорит то, что от него хотят услышать. В принципе как Zе, только значительно умнее и без вредных привычек.
UA написав:Арестович говорит то, что от него хотят услышать. В принципе как Zе, только значительно умнее и без вредных привычек.
А є такі, хто не хоче почути пояснення, що робиться неправильно і як треба зробити краще, ефективніше? "Только значительно умнее" - це тобто аргументовано, з аргументами і більшою конкретикою.
Ще роки тому я звернув увагу: в нас дуже багато (та майже всі) правильно говорять; Конституції і закони правильно написані; все правильно на словах та паперах. Проблема в реалізації. В бажанні реалізовувати. Тими, в кого на це повноваження та ричаги керування. Тобто можливості втілення.
І з самої гори, і з самого простого в реалізації, наприклад, --- ПАП не продав Рошен; Зе не відмовився від кортежів та кумовства.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 01 вер, 2024 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Наші дрончики по бойовій частині і досі не дотягують до шахіда та годяться для ураження об'єктів, де є щось горюче/легкозаймисте - НПЗ, нафтобази, склади боєприпасів... трансформаторні підстанції... Для зруйнування/значного пошкодження ТЕС, ГЕС, ГРЕС потрібні значно потужніші засоби ураження.
Можливо характеристики не дотягують, але "красіво". Головне було питання в одному відео- Катюх, чьо за ...ня праісходіт? Тобто, війна вже і до мацкви дісталась і таких питань буде більше. А ще коли автора відео мобілізують... С першим вересням, москалі.
UPD: Цікаво яка ерекція буде у пуйлуші- к нам прішла бяда, на нас напалі бЕндеравци, вазглавляємиє інструкторамі НАТО, паетому все встайом на защіту ачечества?
Цього мало. От коли у них почнуть діяти графіки відключень, тоді почне доходити план спецоперації.
Бетон написав:Я был на обоих. Искренне. Жалею. Победили не майданы. Победили сцены майданов
Причем кем-то оплаченные. Я тоже был на обоих, ну в смысле физически, проходил мимо, и каждый раз задавал себе простой вопрос "чей счетчик мотает вот эта вся иллюминация"
І у 2004 р. і 2013-14 рр. прості люди скидалися часто-густо на майдани значні кошти, ну а відповідно зацікавлені політичні чи економічні сили забезпечували організаційну роботу. Але, на жаль, чарівної кнопки, щоби натиснути і всім все радикально покращилося просто не існує. Тут приблизно мала би бути програма, по перше народити багато здорових дітей, по друге дати їм добру освіту (з Днем знань!), задіяти їх в економіку і аж тоді створені ними ресурси намагатись відносно справедливо розподіляти.